Жители Мордовии написали письмо в защиту земляка, расчистившего дорогу

За незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере Игорю грозит до семи лет лишения свободы. Возмущенные сельчане направили обращение в Москву в защиту Рогожина. Копию письма, под которым подписались более 300 человек, передали в "РГ". "Мы пойдем до конца, чтобы защитить честное имя человека, который нам помог. Он действовал по нашей просьбе. Если его осудят - как мы будем смотреть друг другу в глаза? - говорит пенсионерка Румия Байбекова - одна из тех, чья подпись стоит под обращением. - Это уголовное дело абсурдно по сути: Салтыков-Щедрин отдыхает!

С бывшей учительницей трудно не согласиться. Напомним: лесная дорога, напрямую соединявшая села Большая Поляна, Глушково и Паево с Кадошкином, с 90-х заросла самосевом. Люди решили восстановить самый короткий путь до райцентра: по грунтовке из этих сел до Кадошкина - шесть с половиной километров, а по главной дороге - 21. Случись беда - и "скорая", и пожарные втрое быстрее доберутся. Поэтому в мае прошлого года главы сел направили Игорю Рогожину - руководителю районного отделения крупного агрохолдинга - письменные ходатайства с просьбой привести дорогу в порядок. Тот не отказал: выделил людей и технику. "Когда работа по расчистке подходила к концу, появились лесничий и полицейские: мол, нарушен закон - по бумагам это не дорога, а межквартальная просека", - вспоминает Игорь Александрович.

Отпираться он не стал - сразу предложил возместить ущерб, посадив новые деревья. Но машина следствия уже завертелась. За 33 поваленных бульдозером ствола (общая стоимость древесины - 5381 рубль) насчитали ущерб в 269 тысяч рублей. А это - особо крупный размер, статья 260 часть 3 УК РФ. В райадминистрации тоже утверждали, что в реестре автотрасс этой дороги нет. Понять местные власти можно - проще всего признать грунтовку несуществующей: в противном случае ее придется брать на баланс, обслуживать.

После публикации "РГ" ситуация стала меняться: чиновники признали, что дорога в лесу все-таки была. По просьбе жителей в Кадошкино приехал руководитель региона - тогда еще временно исполняющий обязанности главы РМ Артем Здунов - и заверил, что в деле разберутся. А министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин заявил, что грунтовка шириной 20 метров и протяженностью 1,1 километра не входила в состав земель лесного фонда - а стало быть, претензии Рогожину можно предъявить лишь в случае, если он вышел за ее пределы. Сельчане успокоились. Но, как показали дальнейшие события, напрасно.

- На той встрече меня попросили выступить от всего села, - рассказывает Румия Байбекова. - Показала исторические книги и архивные карты, на которых обозначена эта дорога. А через несколько дней вызвали к следователю. Он спрашивал, кем я прихожусь Рогожину, почему защищаю его, как мы связаны. "Дочка его, - говорю, - у меня когда-то училась…"

Механизаторы, работавшие на расчистке, рассказывали, как во время уборочной их возили на допросы в пять утра. А главам сел, которые писали письма с просьбой о расчистке дороги, задавали вопрос - понимали ли они, что их действия могут расцениваться как подстрекательство к преступлению. "Будто у нас тут действовала целая ОПГ, а я - главарь, - невесело шутит Рогожин. - В минлесхозе я предлагал: давайте высадим новые деревья - хоть 33, хоть сотню. Приобретем у вас посадочный материал. Ответили - у нас так не принято".

О том, что в отношении Игоря Рогожина заведено уголовное дело, "Российская газета" впервые написала в No 166 (8517) от 26 июля 2021 года.

"Что происходит?" - спрашивали местные жители, пытаясь понять логику властей и следствия. А где обещания? Но расследование шло, сложенные на обочине дороги "вещественные доказательства" - те самые злополучные 33 ствола - гнили под осенним дождем, а размер ущерба в деле рос. Сначала он превысил полмиллиона рублей, а потом и вовсе достиг 861 521 рубля. Произошло это после назначенной следствием судебной экспертизы. "Факт существования дороги под сомнение не ставится, - пояснил "РГ" приглашенный эксперт - завкафедрой лесного хозяйства Вологодской государственной молочнохозяйственной академии Федор Дружинин. - Изменение суммы ущерба связано с неправильным определением диаметра деревьев. Кроме того, при определении объемов были использованы некорректные значения".

Выяснилось, что работы по расчистке были выполнены в пределах грунтовки - за исключением нескольких кустов, росших у обочины. Но главной сенсацией стал вывод, сделанный на основе новых данных из минлесхоза РМ: оказывается, дорога все же проходила по землям лесного фонда. А ранее сделанное заявление министра Ларькина объяснили технической ошибкой, допущенной лесоустроительным предприятием при подготовке документации в 2018 году.

Таким образом, вина Рогожина заключается в том, что он расчистил дорогу без согласования с органами госвласти и местного самоуправления - то бишь с теми, кто должен был следить за состоянием грунтовки.

"Что происходит?" - спрашивают односельчане Рогожина, пытаясь понять логику властей и следствия

В отличие от чиновников, мнение простых сельчан к "делу о 33 стволах" не изменилось. В обращении к главе государства жители сел Паево, Глушково, Большая Поляна и деревни Насакан Потьма просят в пределах своих полномочий дать указание органам предварительного следствия МВД по РМ прекратить уголовное преследование Игоря Рогожина.

Кстати, как сообщили в МВД по РМ, на сегодня производство следственных действий по уголовному делу завершено, материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и его защитнику для ознакомления.