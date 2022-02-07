Двух судей, превысивших полномочия для поиска собаки, будут судить

Сама история, за которую на скамье подсудимых окажутся бывшие судьи, произошла еще в 2013 году. Действующая в тот момент мировая судья 2-го судебного участка судебного района г. Оби из Новосибирской области Татьяна Лисина (Антонова) наняла частного детектива, чтобы он помог найти ее пропавшую собаку. Рыжий бордоский дог по кличке Зидан неоднократно побеждал на конкурсах и был любимцем вершителя правосудия. Лисина отправила питомца с сопровождающим на выставку собак в Казахстан, и в дороге пес пропал. Судья заподозрила, что побег пса, а вернее, похищение, как сочла она, было спланировано недоброжелателями.
Для их разоблачения судья наняла частного детектива. А чтобы помочь ему, изготовила несколько судебных постановлений, по которым оператор мобильной связи выдал данные о телефонных соединениях нескольких абонентов. Частному детективу Лисина передала детализацию телефонных разговоров 5 человек, которых подозревала в краже собаки.
Позднее выяснилось, что для изготовления судебных постановлений о переписке и соединениях абонентов Лисина также обращалась к подруге - мировой судье Тамаре Кошлак. Впоследствии та заняла должность председателя Купинского суда Новосибирской области, а затем ушла в отставку.
ВККС дала разрешение на возбуждение уголовного дела и в отношении экс-судьи Кошлак. Ей вменяется только превышение должностных полномочий. А Лисиной вдобавок к этой статье еще "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".
К слову, пса так и не нашли.
Ранее "РГ" сообщала, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в ВККС с просьбой дать разрешение на возбуждение дел в отношении сразу 6 судей.