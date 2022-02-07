Двух судей, превысивших полномочия для поиска собаки, будут судить

Сама история, за которую на скамье подсудимых окажутся бывшие судьи, произошла еще в 2013 году. Действующая в тот момент мировая судья 2-го судебного участка судебного района г. Оби из Новосибирской области Татьяна Лисина (Антонова) наняла частного детектива, чтобы он помог найти ее пропавшую собаку​​​. Рыжий бордоский дог по кличке Зидан неоднократно побеждал на конкурсах и был любимцем вершителя правосудия. Лисина отправила питомца с сопровождающим на выставку собак в Казахстан, и в дороге пес пропал. Судья заподозрила, что побег пса, а вернее, похищение, как сочла она, было спланировано недоброжелателями.

Для их разоблачения судья наняла частного детектива. А чтобы помочь ему, изготовила несколько судебных постановлений, по которым оператор мобильной связи выдал данные о телефонных соединениях нескольких абонентов. Частному детективу Лисина передала детализацию телефонных разговоров 5 человек, которых подозревала в краже собаки.

Позднее выяснилось, что для изготовления судебных постановлений о переписке и соединениях абонентов Лисина также обращалась к подруге - мировой судье Тамаре Кошлак. Впоследствии та заняла должность председателя Купинского суда Новосибирской области, а затем ушла в отставку.

ВККС дала разрешение на возбуждение уголовного дела и в отношении экс-судьи Кошлак. Ей вменяется только превышение должностных полномочий. А Лисиной вдобавок к этой статье еще "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

К слову, пса так и не нашли.

Ранее "РГ" сообщала, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в ВККС с просьбой дать разрешение на возбуждение дел в отношении сразу 6 судей.