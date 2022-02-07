В Омске Boeing совершил экстренную посадку из-за горелой проводки

Омский аэропорт принял аварийный борт, следовавший по маршруту Шереметьево - Горно-Алтайск. Судно запросило экстренную посадку.

- В процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром Омск (Центральный), - сообщает Омский аэропорт. - В 06:29 воздушное судно благополучно приземлилось в Омском аэропорту.

Аварийно-спасательная команда прибыла на реактивную стоянку в течение 5 минут после получения сигнала. Отмечается, что Boeing 737-800 самостоятельно зарулил на стоянку. Пассажиры спустились с борта самолета по трапу и в настоящее время находятся в стерильной зоне в ожидании запасного борта из Шереметьево.

Самолет обследуют технические службы.