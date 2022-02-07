В Омске задержали мошенника, обманувшего пенсионеров под видом газовщика

Новости

В Подмосковье грабитель погиб, пытаясь взорвать банкомат 10:24
Из Афганистана вывезли около 300 собак и кошек, оставленных при выводе войск коалиции 10:24
В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию 10:17
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,5 млрд 10:13
Карантин в столичных и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня 09:46
Камила Валиева: С трех лет мечтала стать олимпийской чемпионкой 09:40
Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать косметику 09:20
В Тульской области на трассе столкнулись 30 автомобилей 09:16
Швейцарец Фойц выиграл золотую медаль ОИ-2022 в скоростном спуске 09:07
Исполняющий обязанности мэра Томска заразился коронавирусом 09:05
Канадец Парро завоевал золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине 09:00
Пять шагов: как избавиться от долгов по кредитам 08:55
В МИД РФ назвали двуличной политику Запада по ядерному оружию в Европе 08:50
Матч России и Канады начался с часовой задержкой 08:31
Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине 08:08
Ученые установили точный уровень риска госпитализации при “омикроне” 07:52
Начало матча между женскими сборными России и Канады по хоккею отложено 07:49
Японские ученые предупредили, что тяжелые формы COVID-19 останутся 07:40
Никита Кацалапов стал двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире 07:29
Россиянка Таталина вышла в финал ОИ-2022 в дисциплине биг-эйр 07:22
РБК: Western Union отменит переводы внутри России с 1 апреля 07:22
Премьер-министр Австралии анонсировал открытие границ страны 07:20
Хоккеисты Плотников и Анисимов прибыли в Пекин и сдали отрицательные тесты на COVID-19 07:08
Турецкий политик Перинчек заявил о "смерти НАТО" при расширении на восток 06:46
Российские фигуристы досрочно выиграли командный турнир на Олимпиаде 06:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 09:45
Рубрика: Происшествия

В Омске задержали мошенника, обманувшего пенсионеров под видом газовщика

Текст: Наталья Граф (Омск)

Омские полицейские задержали мошенника, обманывающего пенсионеров под видом работника газовой службы.

Фото: iStock
Стало известно, сколько денег вернут жертве мошенников по страховке

За помощью в полицию обратилась 81-летняя жительница Кировского округа. Пенсионерка рассказала, что утром на стационарный телефон ей поступил звонок о том, что у нее заканчивается срок действия газового счетчика.

- Уже через несколько минут на пороге квартиры появился мужчина, который представился работником газовой службы, - сообщает УМВД России по Омской области. - "Газовщик" попросил предъявить документы на прибор учета и прошел на кухню, после чего запросил 2800 рублей за новый счетчик. Пенсионерка отдала незнакомцу 3000 рублей, тогда он под предлогом принести сдачу из машины скрылся вместе с деньгами и прибором учета.

Аналогичные заявления поступили в полицию еще от трех пенсионерок. Их обманули по одной и той же схеме.

Сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего злоумышленника. Как выяснилось, два года назад он уволился из газовой службы и решил зарабатывать деньги мошенническим способом. Потерпевших он обзванивал самостоятельно, специально выбирая лиц пожилого возраста.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанного к совершению других преступлений.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Вирусолог Чумаков предупредил о появлении более заразных штаммов коронавируса
Захарова назвала членов НАТО "натистами" после фейков о России
Кандидат в президенты Франции Пекресс заговорила по-русски во время интервью
Байден ушел от ответа на вопрос об отправке дополнительных войск в Европу
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице