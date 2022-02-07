В Омске задержали мошенника, обманувшего пенсионеров под видом газовщика

Омские полицейские задержали мошенника, обманывающего пенсионеров под видом работника газовой службы.

За помощью в полицию обратилась 81-летняя жительница Кировского округа. Пенсионерка рассказала, что утром на стационарный телефон ей поступил звонок о том, что у нее заканчивается срок действия газового счетчика.

- Уже через несколько минут на пороге квартиры появился мужчина, который представился работником газовой службы, - сообщает УМВД России по Омской области. - "Газовщик" попросил предъявить документы на прибор учета и прошел на кухню, после чего запросил 2800 рублей за новый счетчик. Пенсионерка отдала незнакомцу 3000 рублей, тогда он под предлогом принести сдачу из машины скрылся вместе с деньгами и прибором учета.

Аналогичные заявления поступили в полицию еще от трех пенсионерок. Их обманули по одной и той же схеме.

Сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего злоумышленника. Как выяснилось, два года назад он уволился из газовой службы и решил зарабатывать деньги мошенническим способом. Потерпевших он обзванивал самостоятельно, специально выбирая лиц пожилого возраста.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанного к совершению других преступлений.