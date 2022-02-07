На Кубани четыре ребенка и взрослый погибли от отравления газом

Новости

Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья 13:26
ЦБ запустил сервис для сообщений о тайных бенефициарах финорганизаций 13:24
Песков призвал соседей России не беспокоиться из-за учений 13:19
Посольство РФ в Японии сообщило о попытке радикалов прорваться на территорию дипмиссии 13:16
Российский экспорт в 2021 году вырос на 45,7 процента 13:12
Конькобежка Вюст стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 метров 13:08
Минск реализует в России проект по увеличению портовых мощностей 13:03
В столице задержан лихач, неоплативший штрафы более чем на миллион рублей 13:00
Воробьев: Подмосковье вышло на плато по "омикрону" 12:43
Кабмин направит 30 млрд рублей на строительство комфортных жилых районов 12:35
Неизвестные "заминировали" все районные​ суды Москвы 12:31
В Беларуси планируют вооружить часть сотрудников МЧС на случай военных действий 12:19
Эксперты Совбеза заявили о беспрецедентных попытках вмешательства в дела России 12:19
Сильнее всего спрос на ипотеку вырос на юге России 12:09
Удаленные консультации с врачами станут доступнее пациентам с COVID-19 12:08
Диетолог Комиссарова перечислила случаи, когда людям не стоит худеть 12:04
МИД РФ сообщил, что прорабатывает визит главы МИД Британии в Москву 11:55
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель 11:48
Власти ДНР сообщили о прибытии в Донбасс польских наемников и штурмовых групп 11:32
Шведка Хектор взяла золото Олимпиады-2022 в гигантском слаломе 11:27
ФТС на треть превысила прогнозное задание по перечислениям в бюджет 11:24
В Астраханской области завели дело на чиновников из-за нападений собак 11:23
Ретейлеры в семи регионах согласились ограничить наценки на продукты 11:15
Гинцбург: Почти все случаи ковида в Москве приходятся на "омикрон" 11:12
МИД РФ сообщил о прогрессе в переговорах по ядерной сделке с Ираном 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 12:44
Рубрика: Происшествия

На Кубани четыре ребенка и взрослый погибли от отравления газом

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани пять человек - четыре ребенка и один взрослый - погибли, предположительно отравившись угарным газом в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Число погибших от отравления барием в медцентре Петербурга достигло семи

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла в поселке Афипском Северском районе. На место ЧП выехал заместитель прокурора Кубани.

"Погибли 38-летняя женщина и четверо детей в возрасте 1,5 года, 9, 12 и 15 лет. Предварительная причина - отравление угарным газом, дом был газифицирован", - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры региона. Возраст погибших и подробности инцидента не уточняются.

Напомним, как уже писала "РГ", Северский район находится в числе территорий, наиболее сильно пострадавших от обрушившегося на Кубань наводнения. Станица Северская, где проживает почти 25 тысяч человек, затоплена водой на высоту от нескольких сантиметров до полуметра. Здесь объявлен режим ЧС.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель
Депутат Синельщиков предостерег от безграничных возможностей при обороне дома
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, как дальше будет развиваться COVID-19
Власти ДНР сообщили о прибытии в Донбасс польских наемников и штурмовых групп
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице