На Кубани четыре ребенка и взрослый погибли от отравления газом

На Кубани пять человек - четыре ребенка и один взрослый - погибли, предположительно отравившись угарным газом в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла в поселке Афипском Северском районе. На место ЧП выехал заместитель прокурора Кубани.

"Погибли 38-летняя женщина и четверо детей в возрасте 1,5 года, 9, 12 и 15 лет. Предварительная причина - отравление угарным газом, дом был газифицирован", - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры региона. Возраст погибших и подробности инцидента не уточняются.

Напомним, как уже писала "РГ", Северский район находится в числе территорий, наиболее сильно пострадавших от обрушившегося на Кубань наводнения. Станица Северская, где проживает почти 25 тысяч человек, затоплена водой на высоту от нескольких сантиметров до полуметра. Здесь объявлен режим ЧС.