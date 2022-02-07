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07.02.2022 10:20
Рубрика: Экономика

Названы цены на отдых на Черном и Балтийском морях в 2022 году

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Летний отпуск в сезоне 2022 года в Краснодарском крае подорожал на пять процентов, в Крыму - на девять процентов, а в Калининградской области - на 33. В результате сейчас забронировать отель или квартиру в Краснодарском крае на лето можно за 2800 рублей в сутки, а в Крыму - за 3600, а на балтийском побережье - за 3900. Такие данные приводит сервис бронирования жилья Tvil.ru, проанализировавший уровень бронирования номеров и цены в частном секторе основных морских курортов России.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- При бронировании на лето 2022 года курорты на Балтийском море опережают курорты на Черном и Азовском морях, - отметили аналитики сервиса. - По сравнению с 2021 годом спрос на отдых в Калининградской области увеличился на 233 процента, тогда как в Крыму и Краснодарском крае - лишь на 13 процентов. Отсюда можно заметить тенденцию в изменении географии путешествий в текущем году: люди открывают новые места отдыха в России.

Вместе с тем курорты Крыма и Кубани наиболее популярны для семейного отдыха летом - 43 процента летних бронирований в этих регионах приходится на семейных туристов. В то же время 26 процентов мам с детьми больше предпочитают отдыхать в Анапе, Сочи, Геленджике. В Калининградской области провести летний отпуск в этом году планируют 33 процента российских семей и пар.

Отмечает сервис и еще одну очевидную тенденцию: с отдыха в частном секторе российские туристы постепенно переключаются на отели. Это ещё один тренд сезона 2022. На предстоящий сезон уже забронировано 74 процента номерного фонда отелей Краснодарского края и 62 процента - в Крыму. Однако 78 процентов путешественников бронируют квартиры на лето в Калининградской области и 22 процента - арендуют дома.

Напомним, по итогам 2021 года Республику Крым посетили 9,5 миллиона туристов, а Краснодарский край принял порядка 16,5 миллиона отдыхающих.

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