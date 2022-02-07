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Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели матери и четырех детей на Кубани

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Прокуратура Краснодарского края Фото: Прокуратура Краснодарского края
Фото: Прокуратура Краснодарского края

На Кубани возбудили уголовное дело по факту гибели в частном доме 37-летней матери и ее четырех детей в возрасте от 1,5 до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

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По данным ведомства установлено, что женщина с детьми проживала в одном из домов по улице Колхозной в поселке Афипском Северского района.

"Утром 7 февраля мать погибшей женщины пришла к ним домой, где обнаружила дочь и четверых ее детей в возрасте от 1,5 до 15 лет без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты краевого СК. Они провели осмотр места трагедии, газового оборудования и вентиляционных шахт. Назначено также проведение ряда судебно-медицинских и технической экспертиз. Расследование уголовного дела находятся на контроле у руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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