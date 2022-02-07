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07.02.2022 02:55
Рубрика: Власть

Мишустин: Информация позволит защитить людей от загрязненного воздуха

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Росгидромет планирует создать цифровую платформу с доступом ко всей своей информации. Кроме того, в Челябинске и Омске ведомство тестирует программное обеспечение, которое при регистрации загрязнения позволяет найти его источник.
Михаил Мишустин обсудил с главой Росгидромета реализацию федерального проекта "Чистый воздух". Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС Михаил Мишустин обсудил с главой Росгидромета реализацию федерального проекта "Чистый воздух". Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС
Михаил Мишустин обсудил с главой Росгидромета реализацию федерального проекта "Чистый воздух". Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорем Шумаковым. Ведомство, по словам премьера, является одним из ключевых участников международной климатической повестки России, и он попросил рассказать, как ведется это направление.

Фото: iStock
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Страна выступает прежде всего за разумный подход к достижению углеродной нейтральности. "В борьбе с изменением климата надо учитывать необходимость устойчивого экономического развития страны и обеспечения благополучия наших граждан и граждан других стран мира", - заявил Шумаков. А в достижении углеродной нейтральности акцент делается на роли лесных и других экосистем, атомной энергетики, гидроэнергетики, других альтернативных источников энергии.

В ноябре прошлого года в Глазго прошла очередная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и российская делегации, считает глава Росгидромета, при согласовании правил осуществления Парижского соглашения смогла доказать возможность учета лесных экосистем при реализации международных договоренностей. "Напряженные переговоры на эту тему длились практически шесть лет, и вот нам удалось вернуться с такой хорошей новостью - с победой", - заявил Игорь Шумаков.

В стране инфраструктура ведомства контролирует ситуацию с чистотой атмосферы. "Та объективная и достоверная информация, которую мы можем получить, позволит защитить наших людей от негативного воздействия и загрязненного воздуха", - подчеркнул Михаил Мишустин.

С 2019 года Росгидромет участвует в федеральном проекте "Чистый воздух". Для этого проводится модернизация государственной наблюдательной сети, она переводится на непрерывные автоматические наблюдения. Работы идут по графику: обновлены 56 из 59 наблюдательных постов. "Планируем установить два новых поста - в Омске и Челябинске, - рассказал Шумаков. - Кроме того, Росгидрометом в инициативном порядке разработано программное обеспечение, которое при регистрации загрязнения позволяет найти его источник. Мы тестируем это программное обеспечение уже в Челябинске и Омске и будем тиражировать его на другие города".

Росгидрометом разработано программное обеспечение, которое при регистрации загрязнения воздуха позволяет найти его источник. Сейчас оно тестируется уже в Челябинске и Омске, потом его будут тиражировать и на другие города

С точки зрения климатических изменений важные исследования ведутся в районах Северного и Южного полюсов. Эти территории представляют очень большой интерес, и российское правительство, заметил Мишустин, работает над созданием там необходимой инфраструктуры, в том числе для оценки ситуации на Северном морском пути.

Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС
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"Таких масштабных проектов в нашей стране уже давно не было в этих областях", - заявил глава Росгидромета. Для изучения Северного полюса создан проект ледостойкой самодвижущейся платформы. Судно способно своим ходом дойти до точки дрейфа на Северном полюсе, вморозиться в лед и дрейфовать вместе со льдами до двух лет, а после этого своим ходом выйти и прибыть в порт приписки. На воду оно спущено в 2020 году, сейчас идут швартовые испытания и испытания основных судовых механизмов и оборудования. "Строительная готовность судна на сегодняшний день - 92 процента. Адмиралтейские верфи планируют передать нам это судно в июле этого года", - сказал Игорь Шумаков.

В Антарктиде идет строительство нового зимовочного комплекса станции "Восток", на которой инфраструктура кардинально не менялась со времен основания - с 1957 года. "В этом строительном сезоне, который, кстати, в Антарктиде длится не более трех месяцев из-за погодных условий, установлены опоры станции - 36 больших трехметровых опор", - доложил глава Росгидромета. На сваи положена рама, и в следующие сезоны начнется установка модулей зимовочного комплекса. "Стройка будет продолжаться до 2025 года, когда и планируется передать нам эту станцию в эксплуатацию", - ожидает Шумаков.

Кроме того, создается государственная единая цифровая платформа Росгидромета. "Самое главное для потребителя - это доступ в режиме "одного окна" ко всем сервисам и всей продукции", - рассказал Шумаков. Очень важно развивать цифровизацию службы, подчеркнул Мишустин. "На сегодняшний день то количество сенсоров, датчиков для сбора необходимой информации, которые есть, естественно, объединяясь в информационную систему, создают очень серьезные заделы", - сказал премьер. "Это и прогнозирование схода лавин, и вопросы урожая, и наблюдение за различными природными явлениями, более качественное прогнозирование погоды и многое другое", - перечислил он. Все это - часть большой технологической программы цифровизации.

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