На Урале запустили установку с космическими условиями

Экспериментальное сооружение, которое появилось в Уральском федеральном университете, в теории должно помочь ученым приблизиться к разгадке тайны появления жизни во Вселенной.

Как пояснили в пресс-службе вуза, в частности, в установке астрохимики будут выращивать аналоги межзвездных льдов с контролируемым составом, изучать химические соединения и процессы, протекающие в них. Так удастся понять, как в условиях космоса образуются сложные молекулы, которые участвуют в дальнейшем в формировании жизни.

Как объяснил руководитель научной лаборатории астрохимических исследований Антон Васюнин, выращивать космический лед получится с помощью сверхглубокого вакуума, который создадут в небольшой камере с помощью турбомолекулярного насоса. Этот вакуум подобен сверхплотному космическому пространству. С помощью криостат камеру охладят до минус 263 градусов.

После в камеру можно будет помещать водные составы с разными органическими соединениями. Это позволит узнать, какие химические процессы происходят в белках, аминокислотах при очень низких температурах и практически в полном вакууме. Исследователи сравнят свои результаты с данными телескопа "Джеймс Уэбб", который сможет детально увидеть звезды и межзвездное пространство и получить инфракрасные спектры их состава. В лаборатории будут изучать, какие химические реакции приводят к образованию подобных льдов. По словам ученых, эксперименты в установки и данные с телескопа дадут достоверные сведения о составе межзвездных льдов.

Считается, что в частицах межзвездного льда молекулы образуют разные сложные вещества. И если их состав будет известен, ученые приблизятся к ответу на вопрос о том, возможно ли зарождение жизни в космосе из органических соединений.