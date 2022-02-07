В Челябинске собака напала на семилетнего мальчика

В Челябинске организована проверка обстоятельств инцидента в поселке Федоровка, где семилетнему мальчику вцепилась в лицо собака. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Инцидент произошел вчера в Советском районе, - сообщил представитель следственного управления СК Александр Скорик. - На семилетнего мальчика, гулявшего во дворе с другими детьми, напала бродячая собака. После случившегося родители обратились в медицинское учреждение, а затем подали заявление в правоохранительные органы.

С учетом обстоятельств нападения, СК забрал материалы из полиции для проведения собственной проверки.

Ранее в СК уже запрашивал и другие материалы о нападениях животных в Челябинске. В частности в конце января в Курчатовском районе от бродячей стаи пострадал девятилетний мальчик, который возвращался с бабушкой из магазина.

Как уже писала "РГ", ранее из-за участившихся случаев нападения собак глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата собрать подобные факты, чтобы выступить с инициативой по усовершенствованию законодательства.