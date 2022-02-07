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Рубрика: Происшествия

В Челябинске завели дело о нападении собаки на ребенка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападении собаки на семилетнего мальчика. Полученные пострадавшим травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Как уже писала "РГ", инцидент произошел 6 февраля в поселке Федоровка на территории Советского района Челябинска. Семилетнему мальчику, гулявшему во дворе дома с другими детьми, вцепилась в лицо собака.

Первоначально считалось, что речь идет о бродячей собаке, однако власти заявили, что у нее есть хозяева, грубая неосмотрительность которых и привела к ЧП.

В итоге уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, предусматривающей наказание от штрафа, обязательных и исправительных работ и вплоть до полугодового ареста.

- Следователем проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению преступления, - отметили в СК. - Ход расследования поставлен на контроль руководством следственного управления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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