В Челябинске завели дело о нападении собаки на ребенка

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападении собаки на семилетнего мальчика. Полученные пострадавшим травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел 6 февраля в поселке Федоровка на территории Советского района Челябинска. Семилетнему мальчику, гулявшему во дворе дома с другими детьми, вцепилась в лицо собака.

Первоначально считалось, что речь идет о бродячей собаке, однако власти заявили, что у нее есть хозяева, грубая неосмотрительность которых и привела к ЧП.

В итоге уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, предусматривающей наказание от штрафа, обязательных и исправительных работ и вплоть до полугодового ареста.

- Следователем проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению преступления, - отметили в СК. - Ход расследования поставлен на контроль руководством следственного управления.