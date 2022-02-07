В Екатеринбурге курсантов автошкол для сдачи экзаменов выстроили в очередь

В ГУВД по Свердловской области идет служебная проверка. Поводом для разбирательств послужило обращение в центральный аппарат МВД Национального союза ассоциаций автошкол. Дело в том, что в прошлом году многие екатеринбуржцы, желавшие получить права категории "В", столкнулись с выбором: либо сдавать экзамен бесплатно с организацией, где учились, но ждать своей очереди несколько месяцев, либо заплатить предприимчивым людям 3000 рублей и получить права за считаные дни.

Екатерине предложили воспользоваться теневой услугой прямо возле здания областного ГИБДД - на улице Чкалова, 1, куда она приехала, чтобы записаться на пересдачу.

- В МРЭО говорят: только через два месяца. И тут на улице молодой человек протягивает визитку: "Если возьмете у нас часы вождения, мы поможем и на экзамен выйти сразу, - вспоминает девушка. - Заплатила я им за два часа подкатов наличкой. В день экзамена встретилась с этим Артемом на парковке, он отдал мне договор (образец есть в редакции), а я ему - 3000 рублей. Думала, поеду с другой автошколой, но в договоре оказался какой-то "ИП Ловчиков". И таких, как я, оказалось много.

Еще один собеседник - директор автошколы по имени Андрей, фамилию свою тоже просит не называть. По его словам, до апреля 2021 года, то есть до вступления в силу нового административного регламента МВД, всех кандидатов в водители в Екатеринбурге равномерно распределяли по трем районам. Но в итоге они вынуждены толпиться рядом с единственным МРЭО. И накатывать часы в Юго-Западном микрорайоне, улицы которого сделали главным экзаменационным маршрутом для категории "В". Возмущенные местные жители пишут жалобы везде, в том числе в "РГ".

- А вы бы где хотели тренироваться: где сдавать будете или на другом конце города? - парирует Андрей. - В Екатеринбурге около 80 автошкол, в самых маленьких по 2-3 авто, у крупных - по 50. Вот вам и дорожный коллапс...

Общественник Евгений Харин считает, что кому-то было выгодно собрать курсантов в одном месте - за полгода можно было заработать до 7 миллионов рублей. Вместе с директорами автошкол он провел расследование и обратился с ним в Генпрокуратуру.

- С июня 2021 года в ГИБДД начали лимитировать ежемесячно количество мест на экзамене. Допустим, заявила автошкола группу из 20 человек, а ей дают всего 5 мест. Остальные получают документы на руки и должны регистрироваться в МРЭО как самоходы. И тут же появляется некое ООО "УралКомплексСтрой", у которого арендуют парк несколько ИП и потом предлагают для экзамена без очереди за деньги, - рассказывает Евгений Николаевич. - За день на одной машине может сдавать до 10 человек, а всего машин было около 10, вот и считайте прибыль.

Слова Харина о том, что мест выделяли меньше, подтверждает Георгий Коваленко, президент "Уральской ассоциации автомобильных школ". Гаишники это объясняли дефицитом кадров, принимающих экзамены. Факт нашел подтверждение и в ходе проверки областной прокуратурой. Правда, она не усмотрела никаких нарушений в использовании "левых" машин. "Эта деятельность не лицензируется, а машины, по информации Госавтоинспекции, оборудованы всем необходимым: двойными педалями, видеорегистратором и т.п.", - сказано в официальном ответе Харину. Интересно, что два месяца назад начальник МРЭО полковник Игорь Заховаев уверял "РГ", что в Екатеринбурге можно сдавать на категорию "В" не в одном, а сразу в четырех районах. Жалобы жителей Юго-Запада учли - количество улиц для экзаменов увеличили с 36 до 97. Но это в теории, а на практике?

- Да никто по 97 улицам не ездит из экономии времени! Все машины с экзаменаторами стартуют с Чкалова, 1, и крутятся поблизости, - возражает Георгий Коваленко. - И по маршрутам в других районах города категория "В" не катается, там только "С", "Д", "Е".

Почему курсанты, сдающие на легковушках, зимой вынуждены ждать инспекторов в машинах на улице, тогда как на автодромах были и теплые залы, и буфеты?

Выпускники автошкол столкнулись с выбором: либо жди несколько месяцев, чтобы сдать экзамен, либо заплати 3000 рублей и получи права за считаные дни

"РГ" попросила Управление ГИБДД по Свердловской области прокомментировать ситуацию со сдачей экзаменов. Ответ, подписанный врио заместителя начальника Мальгиным, получили слишком развернутый. Вкратце: когда начали проводить экзамены по новым правилам, оказалось, что качество подготовки водителей неудовлетворительное, в некоторых организациях с первого раза сдавали не больше 10 процентов выпускников. Как следствие - потребовалось больше пересдач. К концу июля "ожидающих" в МРЭО накопилось более 7000. Чтобы снять проблему, экзамены принимали 6 дней в неделю до декабря включительно. График на февраль 2022 года составлен так, чтобы удовлетворить все заявки автошкол. Водительские экзамены в Екатеринбурге принимают не в одном, а в 7 микрорайонах, настаивают в Госавтоинспекции, и в здании на Чкалова, 1, есть все для удобства ожидания: и столовая, и санузел, и даже телевизор.

Комментарий

Как пояснили в Госавтоинспекции, автошколы, вместо того чтобы учить кандидатов водить, привыкли их натаскивать на экзаменационный маршрут. Но маршрутов теперь нет. Есть только улицы, на которых принимается экзамен. А привычка осталась. По такой логике отдельные экзаменационные подразделения надо создавать при каждой автошколе.

А теперь об ограничениях количества кандидатов на экзаменах. Речь идет о периоде пандемии. График приема экзаменов строится в зависимости от массы разных факторов. Согласно статистике в некоторых автошколах Екатеринбурга сдают теорию с первого раза не более 30 процентов кандидатов. Понятно, что этот процент закладывается при планировании экзамена по вождению. Плюс многие не приходили в связи с заболеваемостью. Отсюда также сокращение мест. А еще высокий процент пересдающих. К тому же инспекторы тоже болеют. Что также сказывается на увеличении сроков назначения экзамена.

Подготовил Владимир Баршев