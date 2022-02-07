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Рубрика: Экономика

Российский экспорт в 2021 году вырос на 45,7 процента

Текст: Алексей Рыбин

Экспорт России за 2021 год увеличился на 45,7% и составил 493,3 млрд долларов. Такие данные приводит федеральная таможенная служба.

Фото: iStock
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Согласно статистике ФТС, основой российского экспорта в 2021 году как и прежде стали топливно-энергетические товары (54,3%). На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,9% всего экспорта, а на страны СНГ - 13,1%.

Импорт также увеличился (на 26,5% по сравнению с 2020 годом) и превысил 296 млрд долларов. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес пришелся на машины и оборудование - 49,2% (в 2020 году - 47,6%). При этом доля закупок продовольственных товаров и сырья для их производства снизилась до 11,6% (в 2020 году она составляла 12,8%).

На долю стран дальнего зарубежья пришлось 89,3% всего импорта, а на страны СНГ - 10,7%.

В целом же, Россия в минувшем году продала за рубеж товаров на 197,3 млрд долларов больше, нежели импортировала. Общий внешнеторговый оборот страны составил 789,4 млрд долларов (+37,9% по сравнению с 2020 годом), а сальдо торгового баланса превысило 197 млрд долларов (на 92,6 млрд долларов больше, чем в 2020 году).

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На долю Евросоюза пришлось 35,9% российского товарооборота, на страны АТЭС - 33,3%, на СНГ - 12,2% и на страны ЕАЭС - 8,8%.

Основными торговыми партнерами России стали Китай (140,7 млрд долларов товарооборота, Германия (57 млрд долларов), Нидерланды (46,4 млрд долларов), США (34,4 млрд долларов), Турция (33 млрд долларов), Италия (31,4 млрд долларов), Южная Корея (29,9 млрд долларов), Великобритания (26,7 млрд долларов), Польша (22,5 млрд долларов) и Франция (22 млрд долларов).

Ранее в ФТС рассчитывали, что Россия по итогам года выйдет на самые высокие показатели по внешнеторговому обороту за последние семь лет.

Экономика ВЭД Правительство Минфин ФТС

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