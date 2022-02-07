Сериал "Колесо времени" может быть продлен на третий сезон

Фэнтези-сериал "Колесо времени" могут продлить на третий сезон. Официального подтверждения этому факту от Amazon пока нет.

По данным издания Deadline, от графика съемок нового сезона может зависеть участие актера Дэниэла Хенни в перезапуске проекта "Мыслить как преступник". Шоу выходило с 2005 по 2020 год, и около года назад появились данные о его ребуте для Paramount+. Шесть основных героев оригинального сериала якобы согласны на участие в проекте, и фанаты ждут воссоединения Джо Мантеньи, Кирстен Вангснесс, Адама Родригеса, А.Дж. Кука, Аиши Тайлер и Пэджет Брюстер. При этом Мэтью Грей Габлер не готов вернуться к роли Спенсера Рида.

У "Колеса времени" вышло два сезона, а у литературного источника авторства Роберта Джордана 14 книг, не считая побочных продуктов. В ролях - Розамунд Пайк, Дэниэл Хенни, Александр Виллауме ("Валериан и Город тысячи планет").