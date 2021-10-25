Вышел трейлер сериала по фэнтези-эпосу "Колесо времени"

Сервис Amazon Prime Video представил на YouTube трейлер своего шоу "Колесо времени" (The Wheel of Time). В основе - цикл американского писателя Роберта Джордана, выполненный в формате эпического фэнтези. Линейка включает четырнадцать романов, приквел и ряд побочных продуктов.

Джордан умер в 2007-м в возрасте 58 лет от амилоидоза сердца, и три последние книги саги, руководствуясь обширными черновиками покойного, написал Брэндон Сандерсон.

Синопсис. В Эмондов Луг приезжают трое чужестранцев - менестрель Меррилин, леди Морейн и ее телохранитель Лан. При этом Морейн, принадлежащая к женскому ордену Айз Седай (Слуги всего Сущего), вычислила, что силы тьмы при помощи монстров троллоков охотятся за тремя подростками, один из которых - реинкарнация древнего могущественного война. Согласно пророчествам, вернувшись в мир, воин спасет человечество. Леди предлагает подросткам отправиться с ней в Тар Валлон, где орден сможет их защитить… И далее - обширное путешествие, множественные тернии, испытания и, наконец, финальная битва с верховным Темным.

При этом Джордан не скрывал, что активно использовал мотивы Толкина, также называя в числе вдохновивших его авторов Марка Твена, Джейн Остин и Чарльза Диккенса.

Морейн в сериале сыграла Розамунда Пайк, Лана - американский актер с корейскими корнями Дэниэл Хенни, Меррилина - датчанин Александр Виллауме ("Валериан и Город тысячи планет", новый "Томб Райдер"). Тошное расовое и гендерное разнообразие, не имеющее к оригиналу никакого отношения, - в ассортименте.

Из других тревожных звоночков - большая часть творческой группы шоу вновь женская.

Премьера - 19 ноября.