Стали известны характеристики нового MacBook Pro

Новый MacBook Pro с процессором M2 не будет оснащен дисплеем ProMotion с частотой экрана 120 Гц. Об этом сообщил инсайдер Bloomberg Марк Гурман.

По словам Гурмана, новый компьютер Apple станет более доступной версией по сравнению с существующими MacBook Pro c диагоналями 14 и 16 дюймов. Также в новой модели могут уменьшить объем встроенной памяти, чтобы снизить цену на устройство.

Ожидается, что следующая презентация Apple состоится уже совсем скоро - 8 марта. На ней покажут бюджетный iPhone SE третьего поколения.