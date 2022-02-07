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07.02.2022 16:30
Рубрика: Легковые авто

Стали известны объемы экспорта и импорта автомобилей в 2021 году

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Федеральная таможенная служба России опубликовала данные об объемах внешнеторговых операций по итогам 2021 года, в них помимо прочего отражена информация по экспорту и импорту автомобилей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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За прошлый год из России продали за рубеж 89,1 тысячи легковых автомобилей на общую сумму 1,4 млн долларов, в натуральном выражении рост относительно 2020-го составил +37,2%, в стоимостном - +41,2%.

Грузовиков экспортировали 13,4 тысячи единиц на сумму 356,1 млн долларов, динамика - +10,2% в натуральном выражении и +9,7% по валовой стоимости.

По импорту картина следующая. В 2021 году ввезли 338,9 тысячи легковых авто на сумму 7,9 млрд долларов. В натуральном выражении легковушек импортировано на 39,4% больше, чем в 2020-м, в стоимостном - на 47,2%. Грузовиков импортировали 33,8 тысячи штук на общую сумму 2,27 млрд долларов, оба показателя выросли - на 40,1% и на 89,5%.

Напомним, что в статистике импорта учитываются как новые, так и подержанные автомобили, в статистике экспорта - только новые.