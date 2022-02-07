Страны НАТО увеличивают контингенты в Польше и Прибалтике

Натовских солдат в Восточной Европе становится все больше. В Польшу за последние два дня прибыли уже четыре военно-транспортных самолета США с десантниками и военной техникой на борту. Они приземлились в аэропорту польского города Жешув. Как ожидается, там будет размещено в общей сложности 1,7 тысячи американских десантников. Всего Вашингтон планирует перебросить в Европу около 3 тысяч военнослужащих.
Фото: EPA-EFE/Valda Kalnina
Следуя примеру из-за океана, министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что королевство отправит в Польшу дополнительно 350 военных. По словам главы ведомства, это должно "продемонстрировать способность сотрудничать и послать четкий сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят плечом к плечу".
О готовности отправить солдат в Восточную Европу заявили и в Берлине. Минобороны ФРГ проинформировало, что до 350 военнослужащих могут быть переброшены в Литву, где уже расквартирован сводный батальон НАТО (1200 человек), половину которого составляют военные из Германии.