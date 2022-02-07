Страны НАТО увеличивают контингенты в Польше и Прибалтике

Следуя примеру из-за океана, министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что королевство отправит в Польшу дополнительно 350 военных. По словам главы ведомства, это должно "продемонстрировать способность сотрудничать и послать четкий сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят плечом к плечу".

О готовности отправить солдат в Восточную Европу заявили и в Берлине. Минобороны ФРГ проинформировало, что до 350 военнослужащих могут быть переброшены в Литву, где уже расквартирован сводный батальон НАТО (1200 человек), половину которого составляют военные из Германии.