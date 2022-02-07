Токаев в середине марта обратится к нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен в середине марта выступить с обращением к нации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Он напомнил, что еще 11 января Токаев на заседании нижней палаты парламента объявил о подготовке нового пакета политических реформ. Как ожидается, он будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами.

"В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества", - написал Уали на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее сегодня Токаев на встрече со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой рассказал о своих планах по модернизации политической системы и реализации нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.