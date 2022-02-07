Новости

Итальянка Фонтана стала чемпионкой ОИ-2022 в шорт-треке 16:31
Токаев в середине марта обратится к нации 16:20
Путин проведет заседание Совета по науке и образованию 16:04
Призы Фэйр Плей за благородство ждут олимпийцев 15:59
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли? 15:58
В центре Москвы произошло ДТП с участием 6 автомобилей 15:55
Исследование: После трех контактов с коронавирусом "омикрон" не страшен 15:53
На какую экспозицию директор Музея Победы пригласил бы фальсификаторов истории 15:40
Суд 9 февраля рассмотрит вопрос о продлении Рашкину запрета действий по делу об охоте 15:07
Токаев подписал поправки, отменяющие необходимость согласования политики с Назарбаевым 15:05
В РПЦ предложили внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей РФ 15:03
Скобликова поздравила Вюст, выигравшую шестое золото Олимпийских игр 15:02
Токаев отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе 14:57
Андрей Бочкарев: Станция БКЛ "Печатники" готова почти наполовину 14:40
"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину 14:37
МИД Украины: Запад предоставил Киеву помощь на 1,5 млрд долларов 14:17
Пушкинский музей соберет коллекцию сочинений современных композиторов 14:01
Стали известны характеристики нового MacBook Pro 13:53
Немка Херрманн выиграла индивидуальную биатлонную гонку на ОИ-2022 13:50
В Совфеде назвали избыточной инициативу о расширении самообороны 13:50
АТОР прогнозирует рост цен на туры в Турцию до 50% 13:49
Захарова прокомментировала "концентрацию российских войск" на границе с Украиной 13:48
Захарова считает, что Запад готовит провокацию в отношении Украины 13:36
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с Трусом, Балбесом и Бывалым 13:31
Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 16:20
Рубрика: В мире

Токаев в середине марта обратится к нации

Текст: Юрий Когалов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен в середине марта выступить с обращением к нации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Токаев подписал поправки, отменяющие необходимость согласования политики с Назарбаевым

Он напомнил, что еще 11 января Токаев на заседании нижней палаты парламента объявил о подготовке нового пакета политических реформ. Как ожидается, он будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами.

"В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества", - написал Уали на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее сегодня Токаев на встрече со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой рассказал о своих планах по модернизации политической системы и реализации нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.

В мире экс-СССР Казахстан

Главное сегодня

Песков назвал причину сохранения напряженности в отношениях с Западом
Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с Трусом, Балбесом и Бывалым
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, как дальше будет развиваться COVID-19
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией