В Роспотребнадзоре спрогнозировали, как дальше будет развиваться COVID-19

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала, по какому сценарию будет дальше развиваться коронавирус. По ее словам, вполне возможно и появление нового штамма. Об этом специалист рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

Как пояснила Пшеничная, коронавирус продолжает мутировать, поэтому возможность появления нового штамма сохраняется.

"Но более вероятно, что мутации пойдут по тому пути, которым он сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания", - сказала специалист.

По словам Пшеничной, в последнем случае уже имеющихся мер будет достаточно для борьбы с распространением вируса.

Ранее вирусолог Петр Чумаков предупредил о появлении более заразных штаммов коронавируса.