Видео: снегоуборщик "убрал" с обочины несколько машин

Глядя на это видео, российские автомобилисты только снисходительно ухмыльнутся: разве ж можно всю зиму прокататься, не "переобуваясь", только на летней резине? Зачем тогда вообще из гаража выезжать? Ну и если уж пришлось выбираться, то как можно по дороге с таким уклоном набирать скорость выше, чем у самого медленного пешехода?

Все можно объяснить разве что неопытностью водителя этого снегоуборщика из стамбульского района Эсеньюрт. Видимо, он впервые оказался за рулем спецтехники в разгар снегопада, которые в Турции случаются раз в несколько лет. Проехав несколько метров по прямой поверхности, он слишком уверовал в себя и в сцепление колес с поверхностью. И слишком смело вырулил на участок улицы, ведущей под уклон к Босфору.

Тяжелую машину повело сначала влево, а когда перепуганный шофер слишком резко вывернул руль в противоположную стороны - вправо, на припаркованные у тротуара автомобили.

Четыре помятые легковушки и один минивэн - таков итог этого эффектного заезда. В руководстве компании никак случившееся пока не прокомментировали, но, похоже, им придется отравлять своих водителей на стажировку в Россию, где без умения вести автомобиль по льду и снегу просто не выжить.