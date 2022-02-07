Водителям предложили жаловаться на странную организацию движения

Госавтоинспекция собирает жалобы на неправильную организацию дорожного движения. Речь идет о тех местах, где сложно понять, как проехать, чтобы не нарушить правила. Проще говоря, о ловушках на дорогах.

"Российская газета" уже сообщала о старте нового всероссийского информационного проекта под названием "Дорожные ловушки".

Организаторами его стали Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, комиссия Общественной палаты РФ по безопасности, а также Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор". В специальной форме на сайте любой желающий может сообщить о проблемных местах. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты. Информация о незаконно установленных дорожных знаках, а также о ситуациях на проезжей части, которые для водителей по разным причинам неясны, будет передаваться в подразделения Госавтоинспекции для реагирования.

Если такие ситуации можно устранить при помощи сотрудников дорожных организаций, то "Информавтодор" будет проводить данную работу своими силами. Госавтоинспекция МВД России привела конкретные примеры такой организации дорожного движения, которая просто делает водителей нарушителями. Эти загадочные места имеют конкретные адреса, а также способы их решения. Например, дорога имеет "карман". Знак "остановка запрещена" стоит на разделительной полосе.

Водители не понимают, к какой из проезжих частей относится данный знак, и нарушают правила остановки, предполагая, что знак действует на другую проезжую часть. Чтобы убрать ловушку, нужно продублировать знаки, если запрет распространяется на обе полосы. Или сдвинуть дорожный знак в сторону той полосы, где остановка запрещена. Вот еще один пример.

Проезжая часть имеет по одной полосе движения в каждую сторону. Перед пешеходным переходом сплошная линия разметки. Также перед ним - автобусная остановка. Когда автобус останавливается, автомобилисты пытаются объехать его по встречной полосе и, возвращаясь обратно, пересекают сплошную. Чтобы убрать эту ловушку, нужно или переместить остановку или пешеходный переход, или уменьшить длину сплошной линии разметки, если это допустимо по ГОСТу.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в случае выявления таких мест совместно с дорожными службами города оперативно вносятся корректировки в существующую схему организации дорожного движения, чтобы процесс передвижения был понятным для водителей.