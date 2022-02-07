Врач Поздняков рассказал, насколько точны экспресс-тесты на COVID

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, насколько точны экспресс-тесты на коронавирус. По его словам, которые приводит РИА Новости, их точность составляет около 70-80%.

Врач отметил, что сейчас экспресс-тесты стали точнее, чем в начале пандемии, но их чувствительность зависит от цены.

"Более дорогие тесты действуют по принципу иммунохромотографии и, как правило, имеют более высокую чувствительность, то есть с большей долей вероятности обнаружат вирус при его низкой концентрации в пробе. Их эффективность в среднем составляет 70-80%, в зависимости от тест-системы", - пояснил Поздняков.

Врач подчеркнул, что нижняя граница чувствительности гораздо выше, чем у ПЦР-теста, поэтому последний гораздо более точен. Вдобавок результат экспресс-теста не может служить официальным подтверждением отсутствия заболевания.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регионы получат 60 млн экспресс-тестов на коронавирус.