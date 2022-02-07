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07.02.2022 11:00
Рубрика: Легковые авто

Второй кроссовер Bentley: когда появится и каким он будет

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoexpress.co.uk Фото: www.autoexpress.co.uk
Фото: www.autoexpress.co.uk

Bentley Bentayga - первый кроссовер в истории британской марки, вторая модель в этом сегменте дебютирует в 2025 году, но тоже будет пионером - первым электрокаром автопроизводителя.

Фото: Пресс-служба Bentley
Bentley вдохновилась балетом и выпустила 6 эксклюзивных Bentayga для России

Согласно новой стратегии Bentley, в 2025 году дебютирует первый электрокар, и до 2030-го ежегодно будет выходить по новинке с чисто электрическим приводом.

Инвестиции в проект составят 258,2 млрд долларов, которые в том числе вложат в модернизацию завода в Крю.

Правда, пока не совсем понятно, на какой платформе построят электрический кроссовер Bentley: самый очевидный и малозатратный вариант - платформа PPE, разработанная Audi, однако есть версия, что британцы будут заниматься созданием собственной модульной "тележки" для своих электрокаров, сообщает Autoexpress.

Руководитель компании Адриан Холлмарк заявил, что компания создаётся заново, и недавно представленная стратегия Beyond100 является самой амбициозной, которая направлена не только на пересмотр Bentley в качестве эталона роскоши, но и на обеспечение устойчивого развития компании в целом, что достигается за счёт сосредоточения всех движущих сил внутри страны.

#Bentley