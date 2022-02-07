Второй кроссовер Bentley: когда появится и каким он будет

Bentley Bentayga - первый кроссовер в истории британской марки, вторая модель в этом сегменте дебютирует в 2025 году, но тоже будет пионером - первым электрокаром автопроизводителя.

Согласно новой стратегии Bentley, в 2025 году дебютирует первый электрокар, и до 2030-го ежегодно будет выходить по новинке с чисто электрическим приводом.

Инвестиции в проект составят 258,2 млрд долларов, которые в том числе вложат в модернизацию завода в Крю.

Правда, пока не совсем понятно, на какой платформе построят электрический кроссовер Bentley: самый очевидный и малозатратный вариант - платформа PPE, разработанная Audi, однако есть версия, что британцы будут заниматься созданием собственной модульной "тележки" для своих электрокаров, сообщает Autoexpress.

Руководитель компании Адриан Холлмарк заявил, что компания создаётся заново, и недавно представленная стратегия Beyond100 является самой амбициозной, которая направлена не только на пересмотр Bentley в качестве эталона роскоши, но и на обеспечение устойчивого развития компании в целом, что достигается за счёт сосредоточения всех движущих сил внутри страны.