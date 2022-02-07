Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с Трусом, Балбесом и Бывалым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница": Киев - с Трусом, которого крепко держат за руки Балбес и Бывалый - Вашингтон и Лондон.

"У меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой - Лондон", - сказала Захарова в эфире Первого канала.

Ранее Захарова призвала страны Запада прекратить нагнетать истерику вокруг Украины и отправлять туда оружие. Также она выразила надежду на то, что киевские власти проявят самостоятельность и перестанут следовать советам НАТО.