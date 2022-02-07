Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,5 млрд

Золотовалютные резервы Беларуси за истекший месяц увеличились на $98,8 млн, составив по предварительным данным финансового регулятора страны $8,5 млрд в эквиваленте, сообщает в понедельник, 7 февраля, БЕЛТА.

Аналитики поясняют, что росту международных резервных активов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Стало также известно, что в первом месяце года кабинетом министров РБ исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму почти $360 млн.

Кроме того, статистические данные Национального банка Беларуси констатируют, что физические лица продолжают оставаться чистыми продавцами иностранной валюты. В январе они продали на $30,4 млн больше, чем купили. А общий объем купленной ими наличной и безналичной иностранной валюты в январе составил $832,5 млн, а проданной - $862,9 млн.

И субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси, уточняет агентство, в январе также выступали в роли чистых продавцов иностранной валюты. Исходя из данных Нацбанка, предприятия продали на $50,1 млн валюты в эквиваленте больше, чем купили.

Что касается общего объема купленной юридическими лицами иностранной валюты, то в минувшем месяце он составил $2,031 млрд, а проданной - $2,081 млрд.

Кстати, судя по основным направлениям денежно-кредитной политики страны, на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее $7 млрд.