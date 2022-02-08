Агентства S&P и Fitch оценили последствия возможных санкций для России

Введение новых санкций против российского банковского сектора и отключение России от SWIFT скажется на показателях внешней торговли страны, однако у регулятора - Банка России - есть все инструменты для поддержки банковского сектора и минимизации последствий в случае такого развития событий.

Об этом говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства S&P. "Банк России имеет широкий спектр инструментов и значительные возможности для предоставления экстраординарной поддержки тем банкам, которые могут пострадать от санкций, и для снижения общих рисков для финансовой стабильности банковской системы. Принимая во внимание аккумулированные запасы капитала в банковской системе, мы можем сделать вывод о том, что возможные расходы бюджета России на предоставление поддержки банкам, затронутым санкциями, могут быть ограниченными", - цитирует отчет компании РИА Новости.

В международном рейтинговом агентстве Fitch, в свою очередь, заявили, что введение жестких санкций в отношении России может негативно сказаться на суверенном рейтинге страны и рейтинге банков, если какие-либо ограничения коснутся платежей в иностранной валюте.

"Американские санкции в отношении вторичного рынка суверенного долга оказали бы дополнительное давление на гибкость России в плане бюджетного финансирования и иностранных инвестиций, в то время как отток капитала и ослабление российского рубля могут обусловить ужесточение проводимой политики, - говорится в сообщении агентства. - Вместе с тем это не окажет существенного влияния на макростабильность или резервы, которые включают денежные средства Федерального казначейства и активы Фонда национального благосостояния, в сумме составляющие 16,5% от ВВП, и самые высокие в рейтинговой категории "ВВВ" международные резервы (17 мес. текущих платежей в иностранной валюте)"

Пакет санкций против России подготовлен в США в связи с ситуацией вокруг Украины. Эти потенциальные меры включают в том числе отключение страны от SWIFT, а также ограничения на работу банковской системы РФ. В крупнейшей российской кредитной организации - Сбербанке - уже заявляли, что готовы ко всем вариантам развития событий.