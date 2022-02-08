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Александра Маслякова в КВН может заменить Дмитрий Нагиев

Новости
    08.02.2022, 13:18
Текст:   Козьма Лоханкин

Александра Маслякова, заболевшего коронавирусом и вынужденного пропустить несколько первых игр 1/8 финала КВН, на посту ведущего программы заменит Дмитрий Нагиев. Во всяком случае, именно такими сведениями располагает актёр и комик Денис Косяков, поделившийся ими с "Собеседником".

Между тем в самом Клубе весёлых и находчивых эту информацию пока не подтверждают. Но и не опровергают, давая понять, что это хоть и слухи, но небезосновательные.

"Никакие слухи и никакую информацию пока комментировать не могу. Во-первых, не раскрываем, а, во-вторых, ещё непонятно", - сказал редактор КВН Михаил Марфин.

На замечание о том, что на этой позиции некоторые рассчитывали увидеть Александра Маслякова-младшего, сына заболевшего ведущего, Марфин сказал: "А ещё два человека заговорили про Урганта, ещё два человека заговорили про Нагиева. Пусть пока поговорят. А потом выйдет передача, и все всё узнают".

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