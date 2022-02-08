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8 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 7 февраля 2022 года № 9 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в связи с наблюдением ухудшения эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- пятый абзац пункта 15 постановления изложить в следующей редакции:

"- должностным лицам федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Белгородской области, органов местного самоуправления обеспечить организацию и проведение личных приемов граждан, осуществляемых в рамках Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", а также проведение совещаний (конференций, заседаний и т.п.) исключительно в дистанционном режиме (без очного участия) в период, начиная с 7 февраля 2022 года до особого распоряжения;";

- шестой абзац пункта 15 постановления исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области В.В.Гладков



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