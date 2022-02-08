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Рубрика: В мире

Bloomberg: В ЕС считают проблематичным отключение России от SWIFT

Текст: Александр Саможнев

Агентство Bloomberg, сообщившее накануне Олимпийских игр о "вторжении" России на Украину, сделало очередной вброс о разработке Еврокомиссией пакета санкций против России.

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Со ссылкой на неназванных дипломатов утверждается, что ЕС считает отключение России от глобальной платежной системы SWIFT, которая используется для перевода платежей по всему миру, крайне проблематичным из-за потенциальных сбоев на мировых рынках энергоносителей и другого российского экспорта.

США подталкивают союзников к завершению разработки комплекса санкций против России, которые будут введены в случае "вторжения" на Украину. Американцы полагают, что согласование ограничительных мер послужит "четким сигналом" Москве. По данным источников издания, официальные лица ЕС заявили, что конкретные предложения будут представлены только в том случае, если Россия действительно предпримет действия в отношении Украины.

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