Bloomberg: В ЕС считают проблематичным отключение России от SWIFT

Агентство Bloomberg, сообщившее накануне Олимпийских игр о "вторжении" России на Украину, сделало очередной вброс о разработке Еврокомиссией пакета санкций против России.

Со ссылкой на неназванных дипломатов утверждается, что ЕС считает отключение России от глобальной платежной системы SWIFT, которая используется для перевода платежей по всему миру, крайне проблематичным из-за потенциальных сбоев на мировых рынках энергоносителей и другого российского экспорта.

США подталкивают союзников к завершению разработки комплекса санкций против России, которые будут введены в случае "вторжения" на Украину. Американцы полагают, что согласование ограничительных мер послужит "четким сигналом" Москве. По данным источников издания, официальные лица ЕС заявили, что конкретные предложения будут представлены только в том случае, если Россия действительно предпримет действия в отношении Украины.