Эксперт Руженцова: Симптомы "омикрона" у детей появляются через 2-3 дня

Симптомы "омикрона" у детей обычно появляются через 2-3 дня после заражения. Об этом рассказала заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, сообщает РИА "Новости".

Однако в некоторых случаях, по словам специалиста, симптомы могут задерживаться на неделю.

"После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня", - сказала Руженцова.

Эпидемиолог также отметила, что тяжелые формы COVID-19 у детей встречаются очень редко - менее одного процента заболевших. А госпитализируется всего около трех процентов от общего числа инфицированных.