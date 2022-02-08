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08.02.2022 17:29
Рубрика: Экономика

ФАС проверила цены на ПЦР-тесты в регионах

Текст: Михаил Загайнов
Федеральная антимонопольная служба провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медицинских учреждениях в российских регионах. Проверка прошла в рамках исполнения поручения премьер-министра Михаила Мишустина.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

По данным ФАС, сейчас исследования на COVID проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77%) являются государственными. При этом в 23 регионах подобные услуги предоставляют лишь госучреждения.

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"Стоимость стандартной услуги (24 часа, без выезда на дом) варьируется в зависимости от региона и составляет от 440 рублей (ЦФО, СКФО) до 3483 рублей (УФО). Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля", - говорится в сообщении ФАС.

В эту цифру не входят услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей.

При этом, как отмечают в ФАС, в некоторых регионах размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. "ФАС России считает целесообразным рекомендовать субъектам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с указанным нормативом с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ", - отметили в ведомстве.

ФАС также намерена разработать методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях. Кроме того, в ведомстве считают целесообразным обеспечить в случае необходимости участие коммерческих лабораторий в исследованиях.

Ранее о намерении провести проверку цен на ПЦР-тесты заявили в Генпрокуратуре. Решение было принято после сообщений СМИ о существенном росте цен. Проверяться будут частные лаборатории, а также цены на тест-системы в аптечной сети.

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