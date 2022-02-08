"Газпром" раскритиковал подход Молдавии к аудиту долга за поставки газа

Молдавская сторона решила не учитывать мнение "Газпрома" при проведении аудита задолженности "Молдовагаза" перед российской компанией, что идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре прошлого года. Об этом сообщил "Газпром".

По его данным, 2 февраля этого года на заседании набсовета "Молдовагаза" должен был решаться вопрос проведения аудита долгов компании перед "Газпромом", что предусмотрено протоколом от 29 октября. Однако заседание не состоялось, так как представители молдавского правительства сообщили, что уже определили условия привлечения аудитора.

"Как следует из опубликованной документации, в ней не были учтены предложения ПАО "Газпром", ранее направленные молдавской стороне, - говорится в сообщении "Газпрома". - Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности АО "Молдовагаз" за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы Наблюдательным советом АО "Молдовагаз".

29 октября прошлого года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет после длительных переговоров. По условиям контракта, молдавская сторона обязана каждый месяц оплачивать поставленный газ и вносить аванс за предстоящие поставки. Уже в ноябре у "Молдовагаза" возникли трудности с оплатой, в связи с чем "Газпром" предупреждал, что неоплата может повлечь остановку поставок. Контакт также предусматривает погашение всей накопившейся ранее задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом". Объем долга правого берега Днестра, по оценкам российской стороны, составляет более 700 млн долларов.