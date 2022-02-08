В византийской крепости найдены ранее неизвестные науке гибридные мечи

В Турции при раскопках города-крепости Аморий археологи обнаружили уникальные византийские мечи X-XI века. Оружие после реставрации оказалось настолько необычно, что исследователи дали ему новое название - гибридные византийские мечи с кольцевым навершием.

Как сообщает журнал Live Science, систематические раскопки в Амории проводятся с 1988 года.

Первый из мечей, найденный в 1993 году в атриуме древней церкви, сильно проржавел и сохранился лишь фрагментарно. Второй меч обнаружен в 2001 году в нижней части древнего города. Он имеет рукоять длиной 14 сантиметров и обоюдоострое лезвие длиной 61 сантиметр.

Ученым потребовались годы для реставрации. Оказалось, что мечи с кольцевым навершием были редкостью в Византийской империи. Самое раннее оружие с навершием в форме кольца относилось к вооружению солдат китайской династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.). Затем подобное навершие встречается на оружии кочевых народов - скифов, гуннов, сарматов.

Однако, меч, найденный в церкви, имеет необычную конструкции гарды и напоминает "крестовину с рукавами". Данная уникальность в сочетании с кольцевым навершием позволила ученым дать находкам новое название.

Справка "РГ"

Византийский город Аморий в малоазийской провинции Фригия основан во II веке до нашей эры.

Начиная с 644 года крепость выдержала 12 осад, однако 22 июля 838 года город был захвачен армией арабского халифа Аль-Мутасима, который разрушил крепость в ответ на уничтожение родного города халифа - Запетры. Окончательно Аморий был покинут населением в XI столетии.