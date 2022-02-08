Гинцбург: Побочных эффектов при вакцинации подростков "Спутником М" нет

Никаких побочных эффектов при вакцинации подростков "Спутником М" нет. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает "Интерфакс".

По словам ученого, в противном случае у него была бы эта информация.

"Мне бы сразу сказали, а так как ничего не говорят, значит, никакой побочки там нет",- пояснил Гинцбург.

Также глава центра имени Гамалеи добавил, что вакцина для подростков оказалась востребованной - регионы начали запрашивать дополнительные дозы "Спутника М".

"Сейчас мы поняли, что надо увеличивать производство. Все опасения отпали по поводу того, что не будет никакого спроса",- отметил Александр Гинцбург.

Вакцина "Спутник М" разработана для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прошедшие с начала июня испытания препарата подтвердили ее безопасность и эффективность.