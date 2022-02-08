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08.02.2022 12:38
Рубрика: Экономика

"Яндекс" ответил на претензии сервиса "Кассир.ру" по антимонопольному соглашению

Текст: Михаил Загайнов, Иван Черноусов
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Компания "Яндекс" считает безосновательными претензии сервиса "Кассир.ру" по антимонопольному соглашению. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе IT-гиганта.

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"Антимонопольный спор завершился мировым соглашением сторон. В результате диалога с партнерами, нам удалось в кратчайшие сроки проинтегрировать более 50 различных интернет-сервисов в поиск. Достигнутое соглашение является уникальным примером саморегулирования, которое будет способствовать развитию поиска в интернете в интересах всего рынка" - заявили в "Яндексе".

"Кассир.ру" пытается оспорить мировое соглашение "Яндекса", Федеральной антимпонопольной службы и заявителей по антимонопольному делу о "колдунщиках", в рамках которого компании грозили миллиардные штрафы. Тогда IT-гигант признал обоснованность выданного предупреждения и выполнил требования надзорного ведомства, которые были направлены на устранение дискриминационных условий в поисковой системе. Кроме того, в рамках соглашений "Яндекс" обязался внести 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), средства будут направлены на продвижение российских программных IT-продуктов.

Жалоба, которую заявители - ряд российских онлайн-сервисов, включая ЦИАН и "Авито" -подали еще в 2020 году, заключалась в том, что "колдунщики" (специальный модуль выдачи поисковых систем, задача которого - давать точный и емкий ответ на запрос пользователя прямо на странице с результатами поиска) чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса" ("Яндекс.Вертикаль", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск" и другие), что приводит к потере трафика другими сайтами.

"Кассир.ру" - единственный из заявителей, кто отказался подписать мировое соглашение. Все остальные компании признали, что "Яндекс" устранил все нарушения.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Яндекс

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