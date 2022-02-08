Как отказаться от "допов" при покупке новой машины. Инструкция

Допоборудование, которое навязывают дилеры при покупке нового автомобиля, может стоить неоправданно дорого. Без покупки комплекта ковриков за 90 тысяч или охранной сигнализации за 150 тысяч машину просто не продадут.

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский, опубликовал в своем Telegram-канале схему, которая позволит на законных основаниях отказаться от "допов". Он предложил просто сдать ненужный товар, что предусмотрено законом о защите прав потребителей. Главное, чтобы товар не был в эксплуатации и сохранил надлежащее качество.

Выглядит это следующим образом. Как только покупатель подписывает акт приема-передачи автомобиля, можно сразу же вернуть комплект ковриков за 90 тысяч обратно продавцу. Дилер не сможет обязать клиента вернуть обратно и автомобиль, поскольку приобретение одних товаров не может быть обусловлено обязательным приобретением других. Это прописано в статье 16 федерального закона "О защите прав потребителей".

Что касается технически сложных товаров вроде охранной сигнализации, то и ее можно вернуть. По сути, это оборудование, не предусмотренное производителем, пишет автоэксперт. И для его использования нужна специальная сертификация. Если покупателя об этом не уведомили письменно, то сделку можно расторгнуть, ведь продавец не предоставил необходимую и своевременную информацию о товаре, как это предусмотрено в статье 10 закона "О защите прав потребителей".

Деньги должны вернуть в течение 10 дней, пишет Шумский.