Как пользоваться гаджетами, чтобы не стать осужденным "шпионом"

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: "шпионские" гаджеты по-прежнему подпадают под статью УК, если владелец сознательно пытался их использовать для тайного сбора информации.

Если есть желание поиграть в шпионов, делайте это открыто. Без скрытых камер. Иначе сядете. Фото: Gettyimages

Как судить за "жучки", кассационная инстанция детально разъяснила на примере гражданина П. из Нижнего Новгорода. Желание продать ручку со скрытой видеокамерой привело мужчину на скамью подсудимых. Главный урок для всех граждан в данном деле в том, что "шпионские" гаджеты все еще подсудны. В том числе - различные игрушки со встроенными забавы ради "жучками".

"Еще несколько лет назад вопрос об отнесении того или иного предмета, имеющего двойную функцию, к специальным средствам являлся достаточно дискуссионным", - напомнил советник Федеральной палаты адвокатов России Евгений Рубинштейн.

"Достаточно дискуссионным" - это если говорить мягко. Были случаи, когда на скамью подсудимых сажали за продажу GPS-трекеров для автомобилей. Некоторые такие приборы позволяют вести аудиозапись (это может пригодиться, если машину угонят). Потому правоохранители приравнивали такой прибор к нелегальному "жучку". Другая громкая история: правоохранители как-то завели дело на фермера, купившего GPS-трекер, чтобы следить за непослушным теленком. А некоего заботливого отца попытались привлечь к уголовной ответственности за "радионяню" - видеорегистратор для наблюдения за малолетним ребенком. Но, к счастью, был вынесен оправдательный приговор.

Чтобы прояснить ситуацию и снять все возможные недоразумения, пленум Верховного суда России в свое время принял специальные разъяснения. Постановление особо уточняет: в таких делах всегда надо уточнять цели человека. Если гражданин планировал собирать тайное досье на соседей, это безусловно подсудно. Хотя иногда и знание о вшитых "жучках" иногда освобождает от ответственности: все зависит от того, для чего именно покупались приборы.

Как сказано в постановлении, не могут быть квалифицированы как преступление "действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан".

Кроме того, в УК были внесены поправки, детализирующие, что считать "шпионской" техникой.

"В результате применения нововведений на практике в целом удалось разрешить проблему с определением круга таких технических средств, - говорит Евгений Рубинштейн. - Например, к таким техническим средствам относятся любые бытовые приборы, в которых в скрытом виде встроены технические устройства, невидимые невооруженным взглядом, способные получать, хранить и передавать информацию без ведома его владельца третьим лицам". В общем, подходы смягчились. Но это не означает, что теперь можно смело играть с "жучками". Нет: тем, кто заигрался, все еще грозит статья.

22 человека были осуждены за шесть месяцев 2021 года по статье 138.1 УК "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Таковы данные Судебного департамента при Верховном суде России

В деле, которое дошло до кассационного суда, осужденный в рекламном объявлении описал продаваемое устройство как "ручка "разведчика" с камерой и диктофоном", а в ходе передачи ручки покупателю П. объяснил, как с помощью устройства производить фото- и видеозапись и как его подключать к компьютеру.

"При этом в беседе он отметил, что такие "ручки" на территории Российской Федерации не продаются, так как они запрещены, - рассказывают в пресс-службе Первого кассационного суда. - В ходе экспертизы было выявлено, что данное устройство относится к специальному техническому средству, предназначенному для негласного получения информации, поскольку оно закамуфлировано под авторучку, то есть под предмет иного, по сравнению со стандартной ручкой, функционального назначения, и что оно скрытно, не привлекая внимания окружающих, позволяет производить фото- и видеозапись".

В итоге обвинительный приговор оставлен в силе.

Гражданина наказали за отказ повторно пройти через рамку досмотра на вокзале

Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил: охрана вправе заставить пассажира пройти второй раз через рамку досмотра на вокзале, в метро или на любом другом объекте транспортной инфраструктуры.

Если человек откажется, то заплатит штраф.

В качестве примера пресс-служба кассационного суда привела дело гражданина М., который в марте прошлого года, проходя рамку металлодетектора в вестибюле железнодорожного вокзала г. Орла, отказался выполнить требования инспектора службы транспортной безопасности о прохождении повторного досмотра. За это несговорчивый пассажир был оштрафован на 21 тысячу рублей.

Кассационный суд подтвердил: наказание законно, сотрудники охраны вправе требовать пройти через рамку еще раз, гражданин обязан выполнять их требования.

Подготовил Владислав Куликов

Когда смартфон становится "шпионским"

Как объяснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, по смыслу закона технические устройства (смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п.) могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно путем технической доработки приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию.

В обычной же комплектации бытовой гаджет не приведет человека на скамью подсудимых. Кроме того, все зависит от того, как использовать технику и какой был умысел у человека.

"Если в плюшевого мишку встроили камеру и подкинули его на полку, чтобы следить за жизнью депутата или директора завода, - это подпадает под санкцию ст. 138,1 УК РФ, - говорит Мария Спиридонова. - А если плюшевого мишку со встроенной камерой поставить на полку в собственной квартире, то санкций можно избежать".

Также она обращает внимание, что нарушение неприкосновенности частной жизни относится к преступлениям против личности. Поэтому и легальную камеру на смартфоне надо включать очень осторожно, не вторгаясь в чужое пространство.

"Тайная съемка и запись на телефон может быть квалифицирована как преступление против конституционных прав и свобод человека и гражданина", - рассказывает юрист.

Но при этом допускается съемка в открытых местах, свободных для посещения. Если снять на видео автобусных хамов, набросившихся на человека, это не будет нарушением. Это - гражданский поступок. А видео нужны для фиксации нарушения, опознания и задержания преступников.

Подготовил Владислав Куликов