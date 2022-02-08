Какой сегодня праздник. 8 февраля - День российской науки

Ежегодно в России 8 февраля отмечается День российской науки. Он был установлен указом президента Бориса Ельцина в 1999 году в ознаменование 275-летия со дня создания в России национальной Академии наук.

В 1724 году 8 февраля (28 января по старому стилю) указом Петра I в Санкт-Петербурге была основана Академия наук и художеств. Затем она носила разные названия, а в 1925 году была преобразована в Академию наук СССР, которая в 1934 году была переведена из Ленинграда в Москву вместе с рядом научных учреждений. Правопреемницей АН СССР стала Российская академия наук (РАН), которая была организована в 1991 году.

Сегодня РАН занимается фундаментальными исследованиями в области естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, а также осуществляет руководство научными исследованиями в РФ. В ее структуру входят 13 отделений по направлениям наук, три региональных отделения (Дальневосточное, Сибирское, Уральское) и 14 региональных научных центров. С 2017 года главой РАН является физик, академик Александр Сергеев.

В честь праздника проводятся научные конференции, семинары, встречи с учеными, различные выставки. Ко Дню приурочено объявление лауреатов премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых. С 2019 года размер каждой премии составляет пять миллионов рублей. В этом году жюри отобрало три работы. Арсений Кубряков был награжден за достижения в изучении динамики океана и влияния происходящих в нем процессов на морскую биосферу. Александра Дубровина получила премию за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений. Леонид Скрипников награжден за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра. Лауреаты премии примут участие в заседании президентского Совета по науке и образованию, которое 8 февраля проведет Владимир Путин.

Напомним, что прошлый год был объявлен указом президента России Годом науки и технологий. О главных научных открытиях и прорывах можно прочитать в спецпроекте "РГ".

Справка

За научные достижения 15 наших соотечественников были удостоены Нобелевской премии. Двое из них получили премию по физиологии и медицине - физиолог Иван Павлов (1904) и биолог Илья Мечников (1908). Один стал лауреатом премии по химии - физикохимик Николай Семенов (1956). 12 ученых были удостоены Нобелевской премии по физике: Игорь Тамм, Илья Франк и Павел Черенков (1958, за совместное открытие), Лев Ландау (1962), Александр Прохоров и Николай Басов (1964), Петр Капица (1978), Жорес Алферов (2000), Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов (2003), Константин Новоселов и Андрей Гейм (2010).