Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона

"Переговоры совершенно точно были содержательными - пять часов с синхронным, а не последовательным переводом говорят сами за себя", - отметил он в беседе с РИА Новости.

"Но результативность этих переговоров станет понятной только после того, как появится последующая реакция - со стороны США и других союзников Франции по НАТО, но главное - со стороны Украины", - добавил парламентарий.

Также, комментируя переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в эфире телеканала "Вместе.РФ" от высказал мнение, что у здоровой части Европы, куда можно отнести и Францию, наступает пресыщение этими мифами о "российской угрозе" и понимание того, что "не все то, что говорит Вашингтон верно, и не все, что говорит Москва неверно, а истина где-то посередине".

А безопасность в Европе может быть обеспечена только тогда, когда решения будут приниматься всеми странами, а не только участницами НАТО, уверен Косачев. "НАТО не является частью решения. НАТО может что-то решает для государств, которые находятся внутри, но не вся Европа внутри НАТО. И НАТО для Европы проблемы не решает, а лишь многие генерирует", - заключил он.