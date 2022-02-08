Крылатые нарушители государственной границы Беларуси становятся все чаще непрошенными визитерами, констатируют пограничники РБ. Во вторник, 8 февраля, латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу, сообщается на сайте ГПК. Здесь же размещено видео инцидента.

Легкомоторный самолет залетел на белорусскую территорию, углубился на 300 метров и, облетев пункт пропуска "Урбаны", вернулся в Латвию.

В погранкомитете Беларуси напоминают, что это не первый случай нарушения воздушного пространства суверенного государства. Два месяца назад, 4 декабря, украинский вертолет залетел на территорию Беларуси в районе пункта пропуска "Новая Рудня", а буквально две недели назад - 24 января - был зафиксирован факт нарушения границы в районе деревни Хмелище Малоритского района украинским беспилотным летательным аппаратом.

Кстати, на основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский.

До украинской стороны было доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона "потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", - подчеркнули в МИД РБ.