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08.02.2022 12:01
Рубрика: Легковые авто

Lexus показал еще один электрокроссовер

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Премиум-бренд Lexus опубликовал фото полноразмерного электрического кроссовера Lexus, название которого пока неизвестно, машину условно называют Electrified SUV.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Предполагается, что в продуктовой иерархии она встанет на ступень выше показанного неделю назад среднеразмерного Lexus RZ 450e.

Electrified SUV имеет традиционный универсальный кузов и, вероятно, трехрядную семиместную компоновку салона. По дизайну передней части кроссовер перекликается с RZ, но общих деталей снаружи между автомобилями нет.

Технические подробности Electrified SUV пока не обнародованы, но очевидно, что он построен на той же электромобильной агрегатной базе e-TNGA, которая легла в основу RZ, bZ4X и Subaru Solterra. Предположительно габаритная длина перспективного кроссовера составляет 5 метров.

Напомним, к 2030 году Toyota и Lexus планируют выпустить на рынок в сумме 30 электромобилей различного класса.

Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.
#Lexus