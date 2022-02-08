Лидеры России и Франции обсудили Украину и гарантии безопасности

Разговор двух лидеров в Кремле длился почти шесть часов и был посвящен гарантиям безопасности, проблеме расширения НАТО и ситуации на Украине. Совместная пресс-конференция президентов завершилась ночью с понедельника на вторник. Путин назвал разговор содержательным и полезным.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимиру Путину пришлось повторить то, что он говорил неделю назад после встречи с президентом Венгрии: Россия категорически против расширения НАТО за счет новых членов на востоке. Путин предупредил, что это может вызвать военную конфронтацию с альянсом при попытках Киева вернуть Крым военным путем. Ведь при вступлении страны в НАТО 5-я статья, о коллективной обороне альянса, будет исполняться. "Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией", - заявил Путин. И хотя потенциал НАТО и Москвы несопоставим, но РФ является одной из ведущих ядерных держав, указал российский лидер и отметил, что победителей не будет.

"Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет", - сказал Путин, обращаясь к французскому журналисту.

Российский лидер подчеркнул, что такого развития ситуации не хочет ни президент Франции, ни он сам. "Поэтому он (Эмманюэль Макрон. - Прим. "РГ") здесь и находится, и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения", - отметил Путин и сказал, что благодарен Макрону за те усилия, которые он предпринимает. "Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти эти компромиссы, которые всех устраивают", - заявил президент РФ.

"НАТО двигается к нам"

Путин напомнил, что США и НАТО проигнорировали ключевые пункты российских предложений по гарантиям безопасности, хотя в них нет ни одного пункта, который в Москве считают невыполнимым. "Впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы, их просто обошли. Мы видим политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам", - прокомментировал Путин.

Российский лидер указал на то, что НАТО пытается успокоить Россию разговорами о своем оборонительном характере, но при этом называет ее угрозой и противником. Путин напомнил, что в "мирном" характере альянса уже убедились граждане многих государств, в том числе Ирака, Ливии, Афганистана и Сербии. Кроме того, в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности.

В наших предложениях, которые мы направили в НАТО и в Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым

"НАТО и его государства-члены считают себя вправе нас немножко поучить, где и как нам размещать вооруженные силы, и считают возможным требовать не проводить запланированные маневры и учения, а передвижение наших войск по собственной, хочу подчеркнуть, территории представляется как угроза российского вторжения, в данном случае на Украину", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что утверждения об агрессивном поведении Москвы не соответствуют здравой логике. "Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. Мы, что ли, пришли на границу куда-то там? К нам же подошла инфраструктура НАТО", - сказал Путин.

Тем не менее диалог продолжается - Москва подготовит и направит свой ответ на документы, полученные от Вашингтона и Брюсселя. Путин сообщил, что в общих чертах рассказал Макрону о сути российской реакции на эти ответы.

Отдельно Путин отметил, что в дальнейших переговорах могут быть использованы идеи французского лидера. "Ряд его идей, предложений, о которых пока еще рано говорить, все-таки я считаю вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов", - сказал он.

Сам президент Франции после встречи с Путиным заявил, что нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе. "Однако эти новые положения нельзя строить, не пересмотрев договоры последних 30 лет и не пересмотрев фундаментальные принципы или ограничивая фундаментальные европейские права", - сказал он.

"Переговоры прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными" - так Владимир Путин оценил встречу с Эмманюэлем Макроном. Фото: РИА Новости

"Давайте так не будем играть"

Путин также раскрыл часть разговора с Макроном, которая касалась обсуждения Крыма.

В частности, по словам российского лидера, его французский коллега указал на то, что Россия сама нарушала территориальную целостность, и это острый вопрос для Украины. Путин ответил, что ситуация совсем не такая. "Мы разве какие-то операции в Крыму или где-то еще проводили с нормальной страной и с нормальной властью? Нет. Никогда этого не делали. В голове этого даже не держали. Но зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти - госпереворот, а не воля народа", - отметил он. Путин указал на то, что в 2014 году представители европейских стран поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса, а через три дня захватили власть вооруженным путем.

"Давайте так не будем играть, это плохая песочница. Нам такая игра не нравится", - сказал он. При этом Путин считает, что надо искать выход из этой ситуации. "Мы с господином президентом (Макроном. - Прим. "РГ") этим и занимались в течение несколько часов. Намерены и дальше работать в этом направлении", - сказал он.

"Нравится, не нравится - терпи, моя красавица"

В ходе переговоров Путин указал Макрону на отказ Киева выполнять Минские соглашения. "По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса", - перечислил президент РФ. Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском, добавил Путин.

"Обратил внимание господина президента (Франции. - Прим. "РГ") и на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов", - сказал российский президент.

Путин также рассказал, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности, когда тот еще был президентом Украины. Россия готова сделать это и сейчас. "Несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная "заявка на успех" действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - заявил российский лидер.

На пресс-конференции его спросили, а живы ли вообще Минские договоренности. "Я считаю, что другой альтернативы просто нет. Повторяю еще раз: в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Нравится, не нравится -терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится", - ответил Путин.

Он также указал на то, что киевские власти уже дважды пытались решить проблему Донбасса силовым путем, не исключен и новый, третий раз. "После очередного провала возникли Минские соглашения, подкрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Ведь дважды уже пытались. Кто гарантирует от третьей?" -спросил Путин.

Макрон согласился, что Минские соглашения остаются базой для урегулирования на Украине. "Я скажу и президенту Зеленскому, и сказал господину Путину, что Минские соглашения могут осуществить прогресс по вопросу кризиса на Украине", - заявил он. Из Москвы Макрон отправился в Киев, после чего президенты России и Франции еще созвонятся.

Взгляд из Франции

Европа должна проснуться

Вячеслав Прокофьев "Российская газета", Париж

В Париже активно обсуждают итоги переговоров между президентами Франции и России в Кремле. Парижский еженедельник Le Point обратил внимание на решимость двух лидеров "заложить основу" новой архитектуры общеевропейской безопасности. Выступивший на новостном телеканале BFMTV бывший посол в России, а ныне эксперт Института международных и стратегических исследований (IRIS) Жан де Глиниасти заявил, что Макрон "первым из западных руководителей открыто признал легитимность опасений России в области безопасности и заявил о готовности искать компромиссы".

Он также указал на слова французского президента о том, что безопасность Европы невозможна без безопасности России", что, по его убеждению, "созвучно российской концепции неделимости безопасности".

Своими мыслями по поводу блиц-визита Эмманюэля Макрона в Россию и его беседах с Владимиром Путиным с "РГ" поделился французский политолог, писатель Фредерик Понс:

- Несомненно, что этот визит был со знаком "плюс" для французской дипломатии. Такую же оценку я могу ему дать с точки зрения внутриполитической ситуации во Франции. Ведь Эмманюэлю Макрону в перспективе приближающихся президентских выборов надо было подтвердить в глазах избирателей свой международный статус главы государства, пытаясь внести некий вклад в разрешение нынешнего кризиса между США, НАТО, Западом в целом и Россией.

Конечно, у Макрона не было иллюзий по поводу того, что в столь сложной ситуации удастся добиться каких-либо значительных результатов, но, как мне кажется, в ходе более чем пятичасового общения с российским коллегой удалось если не сблизить, то, по крайней мере, лучше прояснить позиции сторон, а это немалый шаг к началу поиска компромисса.

Не будем забывать, что у Макрона сейчас также двойная легитимность - как лидера страны - участницы "нормандского процесса", и, что немаловажно, руководителя страны, председательствующей в Евросоюзе на ближайшие полгода. Поэтому стоит рассматривать состоявшиеся переговоры в Кремле и под этим углом. До сих пор диалог на треке европейской безопасности проходил исключительно между Москвой, с одной стороны, Вашингтоном, с другой. Евросоюз же оказался на обочине этого процесса. Теперь, будем надеяться, и Евросоюз получает некий шанс сказать свое слово.

Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике

Хотя Франция и состоит в НАТО, она занимает в некоторой степени особую позицию. Парижу претит диктат Вашингтона, он стремится найти, скажем так, пространство для маневра. Конечно, рано говорить о том, что Франция в этом вопросе занимает полноценно независимую позицию в духе генерала де Голля. Однако это неоспоримый факт, что Парижем предпринимаются попытки самостоятельного анализа ситуации, поиска путей выхода из кризиса. После Москвы, а затем после марш-броска в Киев Макрон с полным правом может изложить все это партнерам по Евросоюзу.

В такой ситуации возникает вполне законный вопрос: а почему бы Эмманюэлю Макрону в нынешнем статусе не взять на себя роль некоего модератора дискуссий, проводника идей, которые позволили бы вывести отношения между Евросоюзом и Россией из тупика, в котором они сейчас находятся? Образно говоря, он мог бы восстановить мосты через пропасть, что сейчас отделяют Евросоюз от России.

Примерно в таком же миротворческом качестве он мог бы выступить в противостоянии между США и Россией. Может быть, не сейчас, а чуть позже, если удастся достигнуть консенсуса внутри единой Европы.

Ведь по большому счету европейские элиты должны уразуметь, что слепое следование курсом, который навязывают американцы, ни к чему хорошему не приведет. Французы это осознают. В Германии, несмотря на давнюю проатлантическую ориентацию, все больше это понимают. Свидетельство тому - последовательное отстаивание Берлином "Северного потока-2", что в понедельник в Вашингтоне подтвердил канцлер Олаф Шольц.

Как мне представляется, Париж и Берлин в состоянии взять на себя лидерство в Евросоюзе с тем, чтобы положительно повлиять на нынешнюю ситуацию. Европа должна проснуться. В этом ее жизненно важный интерес.