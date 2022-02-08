Россия зеркально ответит на запрет телеканала RT.DE в Германии

Россия зеркально ответит на любые действия германских властей в отношении российских медиа, работающих в ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном во вторник интервью RT.

"Если власти Германии пойдут по пути эскалации ситуации, они увидят зеркальный ответ - эскалацию ситуации. Но если власти Германии пойдут по пути снижения напряженности, поиска каких-то взаимоприемлемых развязок, они увидят зеркальный же ответ. Мы ответим так же", - говорится в Telegram-канале RT.

Захарова отметила, что Москва сделает все, чтобы вернуться к нормальному, уважительному диалогу. В МИД 3 февраля сообщили, что на первом этапе в связи с запретом вещания RT DE закрывается корпункт Deutsche Welle в России. Среди прочих ответных мер предполагается аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро телерадиостанции, а также запретить въезд в РФ лиц, причастных к блокированию работы RT.DE.