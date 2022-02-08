Москалькова: Освободившиеся осужденные должны получать бесплатную юридическую помощь

Освободившимся осужденным должна быть доступна бесплатная юридическая помощь, считает омбудсмен Татьяна Москалькова.

С одобрением отнесясь к предложению министра юстиции РФ Константина Чуйченко о создании системы учреждений по бесплатной юридической помощи, она предложила, выступая на телеканале "Россия 24", обеспечить ее доступность и для людей, освободившихся из мест лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о запуске пилотного проекта по оказанию бесплатной юридической помощи для граждан в 10 регионах. До 1 июля 2022 года должен быть представлен доклад по итогам эксперимента.