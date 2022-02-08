Nissan может прекратить разработку ДВС во всем мире, кроме одной страны

По сообщению японского издания Nikkei, Nissan Motor прекратит разработку новых двигателей внутреннего сгорания во всём мире, кроме США, сконцентрировавшись на развитии линейки электромобилей.

Существующие ДВС продолжат модернизироваться, а заводы, на которых выпускаются агрегаты, не закроют, персонал не сократят, а переквалифицируют.

Nissan уже прекратил разработку новых моторов для Европы, на очереди - Япония и Китай, но, как отмечается в сообщении издания, компания не забросит создание двигателей, применяемых в гибридных автомобилях.

В ограниченном масштабе Nissan продолжит разработку бензиновых ДВС для рынка США, где развит сегмент пикапов, который автопроизводитель пока не готов переводить на электротягу.

Ежегодно на исследования и разработки двигателей внутреннего сгорания Nissan тратит около 500 млн йен - теперь они будут перераспределены в пользу развития электромобильности.