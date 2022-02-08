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08.02.2022 08:16
Рубрика: Легковые авто

Nissan может прекратить разработку ДВС во всем мире, кроме одной страны

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

По сообщению японского издания Nikkei, Nissan Motor прекратит разработку новых двигателей внутреннего сгорания во всём мире, кроме США, сконцентрировавшись на развитии линейки электромобилей.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Существующие ДВС продолжат модернизироваться, а заводы, на которых выпускаются агрегаты, не закроют, персонал не сократят, а переквалифицируют.

Nissan уже прекратил разработку новых моторов для Европы, на очереди - Япония и Китай, но, как отмечается в сообщении издания, компания не забросит создание двигателей, применяемых в гибридных автомобилях.

В ограниченном масштабе Nissan продолжит разработку бензиновых ДВС для рынка США, где развит сегмент пикапов, который автопроизводитель пока не готов переводить на электротягу.

Ежегодно на исследования и разработки двигателей внутреннего сгорания Nissan тратит около 500 млн йен - теперь они будут перераспределены в пользу развития электромобильности.

#Nissan