Новейшую ракетную версию бронеавтомобиля "Тигр-М" показали на видео

В минувшем году был показан вариант, установленный на боевую машину десанта БМД-4М. Такая техника производится в Туле.
Ранее на проходящих в Москве военных парадах и различным выставках, в том числе Международном военно-техническом форуме "Армия", демонстрировались версия, оснащенная двумя пусковыми установками с четырьмя ПТУР на каждой. Еще восемь штук имеется на борту в качестве дополнительного боекомплекта.
Известно, что такие ракеты имеют увеличенную до 10000 метров дальность и высокую, до 1300 мм, бронепробиваемость. Также они способны уничтожать малоскоростные, низколетящие воздушные цели и различные хорошо укрепленные оборонительные сооружения.
По мнению многих военных экспертов, эта российская разработка практически по всем наиболее важным характеристикам превосходит американский FGM-148 Javelin. В 2018 году впервые была показа версия, выполненная на другом бронеавтомобиле - "Тайфун К-53949", относящемся к более тяжелому классу колесной техники.