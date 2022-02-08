Новейшую ракетную версию бронеавтомобиля "Тигр-М" показали на видео

В репортаже канала RT Online на арабском языке впервые была представлена новая версия бронеавтомобиля "Тигр-М", вооруженная противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д1" (еще одно обозначение "Корнет-ЭМ"). Это машина разведки и управления командира батареи. Она имеет меньшее количество направляющих для запуска ПТУР, но оборудована более мощными средствами обнаружения, в том числе радиолокатором.

В минувшем году был показан вариант, установленный на боевую машину десанта БМД-4М. Такая техника производится в Туле.

Ранее на проходящих в Москве военных парадах и различным выставках, в том числе Международном военно-техническом форуме "Армия", демонстрировались версия, оснащенная двумя пусковыми установками с четырьмя ПТУР на каждой. Еще восемь штук имеется на борту в качестве дополнительного боекомплекта.

Известно, что такие ракеты имеют увеличенную до 10000 метров дальность и высокую, до 1300 мм, бронепробиваемость. Также они способны уничтожать малоскоростные, низколетящие воздушные цели и различные хорошо укрепленные оборонительные сооружения.

По мнению многих военных экспертов, эта российская разработка практически по всем наиболее важным характеристикам превосходит американский FGM-148 Javelin. В 2018 году впервые была показа версия, выполненная на другом бронеавтомобиле - "Тайфун К-53949", относящемся к более тяжелому классу колесной техники.