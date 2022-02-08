Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.02.2022,  
10:00
Текст:  Алексей Брусилов

Новейшую ракетную версию бронеавтомобиля "Тигр-М" показали на видео

В репортаже канала RT Online на арабском языке впервые была представлена новая версия бронеавтомобиля "Тигр-М", вооруженная противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д1" (еще одно обозначение "Корнет-ЭМ"). Это машина разведки и управления командира батареи. Она имеет меньшее количество направляющих для запуска ПТУР, но оборудована более мощными средствами обнаружения, в том числе радиолокатором.
Фото: RT Online / youtube.com Фото: RT Online / youtube.com
Фото: RT Online / youtube.com

В минувшем году был показан вариант, установленный на боевую машину десанта БМД-4М. Такая техника производится в Туле.

Фото: Максим Блинов \ РИА Новости
Ночное применение "Солнцепека" в Йемене показали на видео

Ранее на проходящих в Москве военных парадах и различным выставках, в том числе Международном военно-техническом форуме "Армия", демонстрировались версия, оснащенная двумя пусковыми установками с четырьмя ПТУР на каждой. Еще восемь штук имеется на борту в качестве дополнительного боекомплекта.

Известно, что такие ракеты имеют увеличенную до 10000 метров дальность и высокую, до 1300 мм, бронепробиваемость. Также они способны уничтожать малоскоростные, низколетящие воздушные цели и различные хорошо укрепленные оборонительные сооружения.

По мнению многих военных экспертов, эта российская разработка практически по всем наиболее важным характеристикам превосходит американский FGM-148 Javelin. В 2018 году впервые была показа версия, выполненная на другом бронеавтомобиле - "Тайфун К-53949", относящемся к более тяжелому классу колесной техники.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Volkov/wikimedia.org
120 лет назад умер создатель знаменитой винтовки Мосина 09:06
Появилось подробное видео падения F-35 на авианосец 06.02.2022
Спасение танка Merkava из грязевого плена показали на видео 03.02.2022
бронеавтомобили
Фото: Israel Defense Forces/wikipedia.org
Украина отказалась от системы ПРО "Железный купол" 07.02.2022
Бронированных "Тигров" с правым рулем подготовили к отправке за рубеж 02.02.2022
Новейший российский бронеавтомобиль испытали в Росгвардии 14.01.2022
ПТРК
Самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Т" замечен в Беларуси 31.01.2022
Появились фото украинской инструкции к натовскому ПТРК 23.01.2022