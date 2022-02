Объявлены номинанты премии "Оскар": лидирует "Власть пса"

В Лос-Анджелесе официально объявлены короткие списки номинантов на Академические премии "Оскар" 2022 года. Их огласили по зуму актеры Трейси Эллис Росс и Лесли Джордан, церемония прошла под лозунгом "Любители кино, объединяйтесь!" - поэтому часть номинаций объявляли в zoom-включениях "люди из народа": врачи, спортсмены, молодые ученые, дорожные рабочие с Таймс-сквер, университетские студенты…

Долгожданные лидеры гонки, претенденты на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм": "Аллея кошмаров", "Белфаст", "Вестсайдская история", "Власть пса", "Дюна", "КОДА: ребенок глухих родителей", "Лакричная пицца", "Не смотрите вверх", "Сядь за руль моей машины", "Король Ричард".

Номинанты в категории "Лучшая режиссура": Кеннет Брана ("Белфаст), Стивен Спилберг ("Вестсайдская история), Рюсукэ Хамагучи ("Сядь за руль моей машины"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца"), Джейн Кэмпион ("Власть пса").

Актерские номинации сложились так.

Лучшая актриса в главной роли: Джессика Чэстейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колмэн ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Круз ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Кирстен Стюарт ("Спенсер").

Лучший актер в главной роли: Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Уилл Смит ("Король Ричард"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так… БУМ!").

Лучшая актриса в роли второго плана: Джесси Бэркли ("Незнакомая дочь"), Ариана ДаБоз ("Вестсайдская история"), Джуди Денч ("Белфаст"), Кирстен Данст ("Власть пса"), Онжаню Эллис ("Король Ричард").

Актер в роли второго плана: Киран Хайндс ("Белфаст"), Трой Коцур ("КОДА: ребенок глухих родителей"), Джесси Племонс ("Власть пса"), Джей Кей Симмонс ("Быть Рикардо"), Коди Смит-Макфи ("Власть пса").

Лучший оригинальный сценарий: "Белфаст", "Не смотрите вверх", "Король Ричард", "Лакричная пицца", "Худший человек в мире". Лучший адаптированный сценарий: "КОДА: ребенок глухих родителей", "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Незнакомая дочь", "Власть пса".

Лучшая операторская работа: "Вестсайдская история", "Дюна", "Аллея кошмаров", "Власть пса", "Трагедия Макбета".

Лучший анимационный полнометражный фильм: "Энканто", "Побег", "Лука", "Митчеллы против машины", "Рая и последний дракон".

Лучший международный игровой фильм: "Сядь за руль моей машины" (Япония), "Побег" (Дания), "Рука бога" (Италия), "Лунана: Як в классе" (Бутан), "Худший человек на свете" (Норвегия). Как мы видим, в категории "Лучший международный фильм" российского кино нет (фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко был отсеян еще на предыдущей стадии), зато в номинации короткометражных анимаций - маленькая любовная история "БоксБалет" Антона Дьякова. Ее конкуренты - "Робин Робин", "Бестия", "Дело об искусстве", "Стеклоочиститель".

В номинации "Лучшие костюмы" в дамки вышли фильмы "Круэлла", "Сирано", "Дюна", "Аллея кошмаров" и "Вестсайдская история". Лучшие достижения художников академики увидели в "Дюне", "Аллее кошмаров", "Власть пса", "Вестсайдской истории" и "Трагедии Макбета". Лучшие визуальные эффекты - в фильмах "Дюна", "Главный герой", "Не время умирать", "Человек-паук: нет пути домой" и "Шан-Чи и легенда десяти колец". Лучший звук - в "Белфасте", "Дюне", "Вестсайдской истории", "Власти пса" и очередной серии бондиады "Не время умирать".

Лучшей музыкой признаны саундтреки фильмов "Не смотрите вверх" (Николас Брителл), "Дюна" (Ханс Циммер), "Энканто" (Жермен Франко), "Параллельные матери" (Альберто Иглесиас) и "Власть пса" (Джонни Гринвуд); лучшие песни - в "Короле Ричарде" (Be Alive), "Энканто" (Dos Oruguitas), "Белфасте" (Down to Joy), "Не время умирать" (No Time to Die) и "Четыре хороших дня" (Somehow You Do).

Таким образом, получившая 9 номинаций драма Джейн Кэмпион "Власть пса", как и ожидалось, стала одной из главных претендентов на "Оскар". Равным ей претендентом тоже предсказуемо оказалась "Вестсайдская история" Стивена Спилберга - второе рождение знаменитого мюзикла Леонарда Бернстайна и Джерома Роббинса, у него 8 номинаций. Но если на церемониях "Золотого глобуса" существуют отдельные секции для драмы и комедии/мюзикла, и обе картины таким образом смогли завоевать равные по статусу награды, то академикам "Оскар" придется вершить трудный выбор между ними. Для них будет великим соблазном сделать драгоценный подарок именно Джейн Кэмпион, которая стала бы в случае победы третьей женщиной, получившей на "Оскаре" главную награду. С другой стороны, велик соблазн поддержать весомой премией мюзикл - фирменно американский, но заметно угасающий жанр, да еще в исполнении умельца на все руки Стивена Спилберга. Какие соображения возьмут верх - увидим на церемонии вручения Академических премий 27 марта.