Отряд кораблей ВМФ России направляется из Средиземного в Черное море на учения

Отряд больших десантных кораблей МФ России проходит пролив Дарданеллы для учений в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что переход кораблей из Средиземного в Черное море является плановым. Сейчас большие десантные корабли "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. В свою очередь корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" начнут прохождение черноморских проливов в среду, 9 февраля.

Корабли следуют в Черное море из пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Там отряд боевых кораблей пополнил запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия после перехода вокруг Европы.