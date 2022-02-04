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04.02.2022 06:00
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о прибытии отряда из шести кораблей РФ в порт Тартус

Отряд из шести кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВМФ России проведет серию учений со всеми флотами

В составе отряда большие десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград". Они завершили переход вокруг Европы и прибыли в восточную часть Средиземного моря в рамках учений под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, передает РИА Новости.

Уточняется, что общая протяженность перехода составила более шести тысяч морских миль. Сейчас корабли находятся на рейде порта Тартус, они пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.

Ранее сообщалось, что в январе и феврале ВМФ России под общим руководством Николая Евменова проведет серию учений во всех зонах ответственности флотов. Это предусмотрено планом подготовки Вооруженных сил на 2022 год. Всего будет привлечено свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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